Nút giao tuyến T1 với Quốc lộ 51, T1 là tuyến đường trực tiếp dẫn vào sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Đây là nội dung của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai thông qua.

Dự án được thực hiện dọc tuyến Quốc lộ 51 hiện hữu tại phường Trấn Biên, phường Long Hưng, phường Phước Tân và phường Long Bình, thành phố Đồng Nai. Dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/4/2026.

Dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ Ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có điểm đầu dự án tại đường Lê Văn Duyệt, thuộc phường Trấn Biên, điểm cuối dự án tại đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Tân.

Các hạng mục chính của công trình gồm cầu cạn dọc Quốc lộ 51; phần đường Quốc lộ 51 bên dưới cầu cạn; các công trình cầu trong nút giao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, trong giai đoạn vận hành công trình, hoạt động của các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến sẽ phát sinh tiếng ồn, độ rung. Do đó, giai đoạn vận hành, yêu cầu việc kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông trên tuyến; bố trí biển báo tốc độ tối đa cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; hạn chế tốc độ tại khu vực trường học, cơ sở tôn giáo, y tế; sử dụng mặt đường bê tông nhựa giảm ồn; bố trí tường chống ồn trước khi đưa dự án vào khai thác.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, Quốc lộ 51 là tuyến đường giao thông huyết mạch liên vùng, kết nối các khu công nghiệp, các cảng vùng Đông Nam Bộ với các cảng biển như cảng Cái Mép - Thị Vải.

Việc thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường này đã ảnh hưởng lớn đến lưu thông của các loại phương tiện giao thông, vận chuyển hàng hóa làm tăng chi phí vận chuyển và hạn chế phát triển kinh tế khu vực.

Do đó việc đầu tư tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Cổng 11, kết nối với nút giao đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông là cần thiết và cấp bách.

Dự án có chiều dài 6,2 km, bề rộng 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ; thời gian xây dựng dự kiến 2026 - 2029; đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.406 tỷ đồng.