Đường tránh phía Đông Thanh Hóa thay đổi diện mạo sau đại tu

Tuyến tránh phía Đông TP Thanh Hóa (quốc lộ 1), đoạn Km 322+100 - Km 332+000, có chiều dài gần 10km, là một trong những tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu lưu thông qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau thời gian dài khai thác, một số vị trí trên tuyến xuất hiện tình trạng hư hỏng nền, mặt đường và các công trình phụ trợ, đòi hỏi phải được sửa chữa, khắc phục kịp thời.

Tuyến đường sau khi được "đại tu" với diện mạo mới, đẹp và êm thuận.

Để bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km 322+100 - Km 332+000, quốc lộ 1 (tuyến tránh phía Đông TP Thanh Hóa) tại Quyết định số 1606/QĐ-CĐBVN ngày 5/11/2025.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, thuộc công trình cấp II, dự án nhóm C. Chủ đầu tư là Khu Quản lý đường bộ I, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc được giao quản lý dự án. Tổng công ty Công trình giao thông I Thanh Hóa - Công ty cổ phần là đơn vị thi công xây lắp.

Công trình được khởi công ngày 5/5/2026, với mục tiêu xử lý các hư hỏng nền, mặt đường, sửa chữa công trình cầu và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, qua đó duy trì khả năng khai thác, kéo dài tuổi thọ tuyến đường.

Tại các khu vực nút giao có đèn tín hiệu, vạch sơn được kẻ mới giúp người tham gia giao thông nhận biết dễ dàng.

Dự án không chỉ khắc phục những vị trí mặt đường hư hỏng cục bộ mà còn thảm tăng cường trên diện rộng, sửa chữa đồng bộ các công trình cầu và bổ sung hệ thống an toàn giao thông.

Ông Vũ Hoàng Gia, Giám đốc điều hành dự án, thuộc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc cho biết: Tính đến nay các kết cấu sửa chữa nền, mặt đường từ KC1, KC2, KC1A, KC2A, KC3 đến KC4 đã hoàn thành 100%. Công tác bù vênh, thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa C16-SBS cũng hoàn thành trên diện tích khoảng 125.091m².

Việc thảm tăng cường trên diện rộng giúp khắc phục những khiếm khuyết của mặt đường cũ, tạo mặt đường đồng đều hơn, cải thiện điều kiện lưu thông cho các phương tiện.

Các vị trí vuốt nối giữa đường cũ với đường ngang cũng đã được hoàn thiện, góp phần bảo đảm sự êm thuận khi phương tiện di chuyển qua các điểm giao cắt.

Mặt đường bằng phẳng giúp người dân lưu thông thuận tiện.

Cũng theo ông Gia, không chỉ tập trung vào phần nền, mặt đường, dự án còn triển khai sửa chữa 5 cây cầu trên tuyến, gồm: Cầu Trần Hưng Đạo, cầu Kênh Vinh (Bến Ngự), cầu Đông Hải, cầu Lê Lai và cầu Quán Nam.

Các hạng mục sửa chữa lớp phủ mặt cầu, thay thế khe co giãn được triển khai đồng bộ. Đến nay, toàn bộ 235m khe co giãn răng lược đã được thay thế; gối cầu vượt Trần Hưng Đạo cũng đã được sửa chữa.

Đây là những hạng mục quan trọng nhằm khắc phục các hư hỏng tại vị trí chuyển tiếp giữa mặt cầu và đường dẫn, cải thiện điều kiện khai thác, hạn chế tác động bất lợi đến công trình trong quá trình phương tiện lưu thông.

Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện việc nâng cao dải phân cách giữa để đảm bảo chiều cao so với mặt đường mới.

Cùng với đó, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến được rà soát, bổ sung và hoàn thiện. Hạng mục nâng cao dải phân cách giữa đạt khoảng 84%; bổ sung 81/90 cọc H, tương đương 90% khối lượng.

Công tác sơn kẻ đường, lắp đặt gờ giảm tốc đạt khoảng 55%; lắp đặt 1.654/3.564 mắt phản quang, đạt khoảng 46%, trong đó 584 mắt phản quang trên hộ lan đã hoàn thành.

Việc bổ sung các thiết bị cảnh báo, hệ thống phản quang, sơn kẻ đường và hoàn thiện dải phân cách có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao khả năng nhận diện hướng tuyến, phân làn phương tiện, nhất là khi lưu thông vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc, đến hết ngày 6/11/2026, giá trị thực hiện lũy kế của công trình đạt khoảng 76,271 tỷ đồng, tương đương 98,4% giá trị hợp đồng xây lắp không bao gồm dự phòng (77,523 tỷ đồng).

Việc thảm tăng cường trên diện rộng giúp khắc phục những khiếm khuyết của mặt đường cũ, tạo mặt đường đồng đều hơn, cải thiện điều kiện lưu thông cho các phương tiện.

Hiện nay, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những phần việc còn lại như nâng cao dải phân cách, sơn kẻ đường, lắp đặt gờ giảm tốc, mắt phản quang, biển báo, rãnh đan và chân hộ lan. Đồng thời, tổ chức thu dọn vật liệu thừa, vệ sinh hiện trường và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.

Theo tiến độ được chấp thuận, công trình dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại và hồ sơ nghiệm thu trước ngày 28/11/2026.

Việc sửa chữa, nâng cấp tuyến tránh phía Đông TP Thanh Hóa không chỉ khắc phục tình trạng xuống cấp sau nhiều năm khai thác mà còn góp phần cải thiện điều kiện lưu thông trên quốc lộ 1, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Khi các hạng mục được hoàn thiện đồng bộ, tuyến đường sẽ có diện mạo khang trang, điều kiện khai thác tốt hơn, đáp ứng yêu cầu lưu thông ngày càng cao trên trục giao thông huyết mạch qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.