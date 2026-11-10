Đường tránh Cao Bằng ngổn ngang sửa chữa dù đã quá thời hạn hoàn thành theo yêu cầu

Đường nối tiếp tuyến đường tránh Cao Bằng đoạn từ phường Tân Giang đi phường Thục Phán bị công trường thi công sửa chữa chiếm dụng, hạ tốc độ lưu thông.

Phương tiện phải "lội" trên công trường để lưu thông, đi lại.

Máy móc thi công sửa chữa mặt đường để trên đường nhiều ngày qua.

Do đường hỏng nặng và có nhiều vị trí công trường thi công dở dang, đoạn đường nối tiếp tuyến đường tránh trung tâm Cao Bằng phải cắm biển báo sửa chữa và hạn chế các xe qua lại.

Mặt đường hỏng cộng với việc sửa chữa dở dang, gặp mưa xuống khiến đoạn đường nhầy nhụa bùn đất, phương tiện gặp nhiều khó khăn lưu thông.

Nhiều đoạn mặt đường hư hỏng đã được cào bóc đi lớp bê tông nhựa, nhưng đến nay thời điểm 30/10 đã qua nhưng vẫn chưa sửa chữa xong.

Mặt đường hư hỏng, công trường thi công ngổn ngang trên diện rộng

Nhiều đoạn mưa xong đang tạo thành những ao bùn, vũng lầy trên mặt đường.

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cho biết, tuyến nối tiếp đường tránh đi qua dự án khu đô thị số 7A, đây là dự án do liên danh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang là nhà đầu tư dự án. Trước việc dự án chưa thi công sửa chữa xong theo yêu cầu, đại diện Sở Xây dựng cho biết, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, có hướng xử lý cụ thể trong những ngày tới.