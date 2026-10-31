Cuối tháng 10/2026, tiếng máy móc, thiết bị thi công đã rộn ràng trở lại trên công trường tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc. Sau nhiều năm im ắng, công nhân, phương tiện được huy động triển khai các hạng mục còn dang dở, nối lại hành trình hoàn thiện một công trình giao thông từng phải dừng thi công khi khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 70%.

Đường tránh Bảo Lộc, gỡ “nút thắt” trên Quốc lộ 20.

Tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc dài 15,58km, điểm đầu giao Quốc lộ 20 tại Km113+680, thuộc phường 3 Bảo Lộc. Điểm cuối giao Quốc lộ 20 tại Km128+800, thuộc phường B’Lao. Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60km/h. Đường có nền rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề gia cố 4m và lề đất 1m. Thời gian thi công dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2028.

Đường tránh Nam Bảo Lộc được thi công trở lại sau gần 5 năm.

Trước đó, tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc được khởi công năm 2017, với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 800 tỷ đồng, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BT. Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2019.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2020, dự án phải tạm dừng do thiếu vốn, chờ cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Từ một công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán giao thông, tuyến tránh rơi vào cảnh dang dở suốt nhiều năm. Những hạng mục đã thi công phải phơi mưa nắng, một số vị trí dần xuống cấp, hư hỏng; tình trạng sụt lún, sạt lở xuất hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân và các phương tiện.

Công trình hoàn thành sẽ giảm tải cho Quốc lộ 20.

Trong thời gian tuyến đường chưa được hoàn thiện, một số vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại các vị trí sụt lún, sạt lở, khiến ít nhất 3 người tử vong. Những thiệt hại đau lòng ấy cho thấy hệ lụy của việc công trình kéo dài không chỉ nằm ở nguồn lực đầu tư chưa được phát huy, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Quốc lộ 20 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Bảo Lộc với các địa phương, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương, việc sớm hoàn thiện tuyến tránh càng có ý nghĩa thiết thực. Đây không đơn thuần là câu chuyện nối lại một dự án dang dở, mà còn là yêu cầu giải quyết những bất cập giao thông đã tồn tại trong thời gian dài.

Dự kiến đường tránh Nam Bảo Lộc sẽ hoàn thành vào tháng 3/2028.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc được kỳ vọng sẽ góp phần phân luồng phương tiện, giảm áp lực lưu thông trên Quốc lộ 20 qua khu vực đô thị Bảo Lộc, qua đó hạn chế nguy cơ ùn tắc, va chạm giao thông, nhất là khi lưu lượng phương tiện gia tăng.