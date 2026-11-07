Dương Trần Nghĩa tự sự với âm nhạc, Hoàng Yến Chibi trân trọng sân khấu kết nối

Ở đó, những câu chuyện cá nhân, ký ức tuổi thơ và tình cảm tri ân thầy cô gặp nhau trong một đêm diễn hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tán Đa show số 4 diễn ra tại khuôn viên Báo Nhân Dân, hướng về phía không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với BEAT Network tổ chức.

Không đơn thuần là một đêm biểu diễn âm nhạc, Tán Đa tiếp tục mở ra không gian để các nghệ sĩ gặp gỡ công chúng, giới thiệu những sáng tạo mới và kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ âm nhạc. Từ nhạc cụ dân tộc đến những sáng tác mang tinh thần đương đại, các tiết mục tạo nên sự đan xen giữa ký ức và hiện tại, giữa những thanh âm quen thuộc và cách thể hiện mới mẻ.

Dương Trần Nghĩa: Hạnh phúc khi được sống là chính mình

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của Dương Trần Nghĩa cùng Picker Band. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ trở lại sân khấu trong một diện mạo mới: thành viên của ban nhạc gồm 6 người, ra mắt tại Hà Nội ngày 15/4/2026.

Từng tham gia The Voice 2012 và có thời gian hoạt động độc lập, Dương Trần Nghĩa không xem mình là người mới trong âm nhạc. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu Tán Đa với tư cách thành viên Picker Band, anh lại tự nhận là một "tân binh". Sự trở lại lần này không chỉ là thay đổi về đội hình biểu diễn, mà còn gắn với lựa chọn âm nhạc và cách người nghệ sĩ muốn đối thoại với công chúng.

Chia sẻ về trải nghiệm tại chương trình, Dương Trần Nghĩa cho biết, điều đặc biệt của Tán Đa là khoảng cách gần gũi giữa nghệ sĩ và người nghe. Dù từng biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, anh vẫn có cảm giác mới mẻ khi được đứng gần khán giả, nơi ranh giới giữa người biểu diễn và người thưởng thức gần như được xóa nhòa.

Dương Trần Nghĩa trở lại sân khấu trong một diện mạo mới, là thành viên của ban nhạc gồm 6 người - Picker Band, ra mắt tại Hà Nội ngày 15/4/2026.

Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở hành trình tìm lại tiếng nói nghệ thuật của chính mình. Nam ca sĩ chia sẻ: "Nghĩa của những năm về trước có những khoảnh khắc chưa thực sự được sống là chính mình. Khi lập ra ban nhạc này, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được chơi thứ âm nhạc mà chúng tôi muốn, tìm thấy sự hạnh phúc bên gia đình và ngày càng nhận được sự yêu thương của mọi người nhiều hơn".

Đó cũng là tinh thần Picker Band muốn theo đuổi: âm nhạc giàu chiều sâu, mang tính tự sự, xuất phát từ những trải nghiệm thật của những người đã đi qua nhiều thăng trầm. Theo Dương Trần Nghĩa, các sáng tác của nhóm hướng tới những người từng trải, từng có tổn thương và những vết xước trong cuộc sống nhưng vẫn dũng cảm đối diện với hiện thực. Những câu chuyện được kể bằng âm nhạc để người nghe có thể nhận ra một phần chính mình trong đó.

Anh lý giải tên gọi Picker Band mang ý nghĩa người đi sưu tầm, người đi tìm kiếm những câu chuyện. Các thành viên đều mong muốn mỗi chương trình biểu diễn, mỗi tác phẩm đều mang theo một câu chuyện, một bài học từ trải nghiệm có thật. "Chúng tôi muốn âm nhạc và tinh thần của Picker là sự giao thoa kết nối", Dương Trần Nghĩa chia sẻ.

Picker Band mang đến những sáng tác như "Bức thư từ quá khứ", "Lạc mất bản đồ", "Kho báu tâm hồn", "Bộ phim không hồi kết" và đặc biệt là "Lời ru để lại".

Tại Tán Đa show số 4, Picker Band mang đến những sáng tác như "Bức thư từ quá khứ", "Lạc mất bản đồ", "Kho báu tâm hồn", "Bộ phim không hồi kết" và đặc biệt là "Lời ru để lại". Ca khúc được chuẩn bị như món quà riêng dành cho chương trình, hướng tới những người thầy, người cô và cả những người đã để lại bài học ý nghĩa trên hành trình trưởng thành của mỗi người.

Dương Trần Nghĩa cho biết "Lời ru để lại" hiện mới có bản trình diễn trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, chưa phát hành audio chính thức và dự kiến ra mắt trong khoảng một tháng tới. Với anh, tác phẩm gợi nhắc những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, trong sáng, hồn nhiên. Bởi vậy, ca khúc không chỉ là lời tri ân dành cho những người đứng trên bục giảng mà còn mở rộng đến những người đã từng dìu dắt, nâng đỡ mỗi chúng ta trong cuộc sống.

Hoàng Yến Chibi và âm nhạc của ký ức thanh xuân

Nếu Picker Band đem đến những câu chuyện mang tính chiêm nghiệm của thế hệ trưởng thành, Hoàng Yến Chibi lại tạo nên sắc thái trẻ trung, gần gũi khi xuất hiện ở phần cuối chương trình.

Hoàng Yến Chibi trình diễn ba ca khúc "Ngây ngô", "Đồi hoa mặt trời" và "Duyệt".

Nữ ca sĩ trình diễn ba ca khúc "Ngây ngô", "Đồi hoa mặt trời" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và "Duyệt" phiên bản không đánh nhị, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Những giai điệu gắn với ký ức thanh xuân, kết hợp giọng hát trong trẻo và phong cách biểu diễn gần gũi, giúp Hoàng Yến Chibi giữ chân khán giả đến những phút cuối.

Không chỉ biểu diễn, nữ ca sĩ còn dành thời gian giao lưu với công chúng. Chia sẻ về Tán Đa show, Hoàng Yến Chibi nhìn nhận đây không chỉ là dịp để nghệ sĩ trò chuyện gần gũi hơn với người hâm mộ, mà còn là không gian dành cho những gương mặt trẻ chưa được biết đến rộng rãi có cơ hội thể hiện, khẳng định bản thân và đưa âm nhạc đến gần công chúng.

Đó cũng là một giá trị đáng chú ý của những sân khấu âm nhạc cộng đồng: không chỉ quy tụ những nghệ sĩ đã có tên tuổi, mà còn tạo điều kiện để những người đang trên hành trình tìm kiếm chỗ đứng được giới thiệu tiếng nói nghệ thuật của mình.

Hoàng Yến Chibi giữ chân khán giả đến những phút cuối.

Với Hoàng Yến Chibi, sự hiện diện tại Tán Đa cũng là dịp để âm nhạc trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang đến không khí giải trí mà còn khơi gợi những cảm xúc thân thuộc, những ký ức mà nhiều người có thể tìm thấy trong chính hành trình trưởng thành của mình.

Từ tiếng đàn bầu đến thanh âm đương đại

Mở đầu chương trình là phần độc tấu đàn bầu "Một vòng Việt Nam" của nghệ sĩ nhí Lucy Trà My, học sinh lớp 9 Trường THCS Nghĩa Tân. Tiếng đàn bầu vang lên giữa không gian phố đi bộ, đưa âm sắc nhạc cụ truyền thống đến gần hơn với công chúng, trong đó có những khán giả trẻ và bạn bè quốc tế.

Tiếp đó, Lucy Trà My kết hợp cùng Hoàng Trung Hải, học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Liệt, trong màn mash-up "Ở trường cô dạy em thế - Tiếng chuông và ngọn cờ". Hai tiết mục vừa giới thiệu vẻ đẹp của nhạc cụ dân tộc, vừa gửi gắm tình cảm biết ơn đối với thầy cô – những người đồng hành trong hành trình học tập và trưởng thành.

Lucy Trà My, học sinh lớp 9 Trường THCS Nghĩa Tân.

Trà My cho biết em mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của cây đàn bầu, một nhạc cụ đặc trưng của Việt Nam, tới đông đảo công chúng. Với ca khúc "Ở trường cô dạy em thế", em gửi gắm tình cảm biết ơn tới những người đã dìu dắt mình.

Từ tiếng đàn bầu mang âm hưởng truyền thống, chương trình chuyển sang không gian âm nhạc hiện đại với nhóm Joon&Giờrachơi. Hoạt động từ năm 2023 với ba thành viên, nhóm theo đuổi nhiều thể loại như Pop, Alternative, Electronic, Disco Funk và Synth Pop. Năm ca khúc "Not good", "Đâu là lần cuối", "Còn zuyên", "Ném điện thoại" và "Hoa ra lá" đem đến màu sắc phóng khoáng, giàu tính cá nhân và năng lượng trình diễn.

Sự đa dạng ấy cho thấy âm nhạc không bị giới hạn trong một khuôn mẫu hay thế hệ. Mỗi nghệ sĩ, mỗi ban nhạc có cách lựa chọn chất liệu, ngôn ngữ biểu đạt riêng, nhưng đều gặp nhau ở nhu cầu kể chuyện, chia sẻ cảm xúc và tìm kiếm sự đồng cảm với người nghe.

Lucy Trà My kết hợp cùng Hoàng Trung Hải, học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Liệt.

Sau bốn số, Tán Đa từng bước định hình thành điểm hẹn văn hóa – nghệ thuật giữa lòng Hà Nội, hướng tới một format linh hoạt, mang câu chuyện và bản sắc riêng tại mỗi địa điểm tổ chức.

Nghệ sĩ biểu diễn chương trình Tán Đa show số 4 chào khán giả.