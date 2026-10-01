Đường TP.HCM hóa sông, nước chảy vào nhà dân như suối sau trận mưa lớn

Chiều tối 30/9, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực TP.HCM, đúng thời điểm người dân tan ca. 17h tại đường Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình, nước dâng cao quá đầu gối. Một cụ ông thất thần nhìn dòng nước chảy như thác ngay trước cửa nhà.

Nước chảy xiết qua mặt đường khiến nhiều phương tiện khó di chuyển, hàng loạt người đi đường té ngã. "Rốn ngập" Lý Tế Xuyên thấp hơn những con đường xung quanh, mỗi khi mưa lớn, nước từ đường Linh Đông đổ về như suối.

Nguyễn Đình Văn (15 tuổi) đứng trên con đường vào nhà mình ở hẻm 7 Lý Tế Xuyên. Đình Văn cho biết từ nhỏ đã quen với cảnh nước ngập tại đây mỗi khi mùa mưa đến.

Ghi nhận vào lúc 21h, mặc dù trời đã tạnh mưa khá lâu nhưng nước vẫn ngập gần đến đầu gối trên đường 36 (phường Thủ Đức). Vùng ngập kéo dài gần 500 m từ đoạn giao với đường Kha Vạn Cân đến số nhà 60.

Nước tràn vào nhà của ông Ngô Quang Trung, mấp mé bàn thờ ông Địa. Ông Trung tự ngắt điện để tránh chập, cháy. "Nước dâng từ hồi 17h, đến giờ vẫn y chang chưa có rút. Hàng hóa đồ đạc ướt hết. Từ đầu mùa mưa thì đây là trận ngập lớn nhất", ông Trung chia sẻ.

Đường 36 cũng là lối vào của ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM. Hàng trăm sinh viên lưu trú tại đây phải lội qua đoạn nước ngập để về đến phòng.

Căn nhà của bà Tư Đào chịu cảnh ngập trong hơn 5 giờ. Chỗ sâu nhất ở sân lên đến ngang đùi, nước tràn vào trong nhà. "Đây là lần đầu tiên nước ngập tràn vào tận trong nhà tôi", bà Đào cho biết.

Trung Phong và Thảo Nguyên lội nước ngập đi mua đồ ăn tối, cả hai sống trong ký túc xá trường Cao đẳng Công Nghệ TP.HCM. "Nước ngập từ chiều, tôi tính chờ nước rút mới đi mua đồ nhưng chờ lâu quá, đành lội ra ngoài", Thảo Nguyên nói.

Tình trạng ngập càng đáng chú ý khi TP.HCM đồng thời chịu tác động của mưa dông và triều cường trong những ngày gần đây.

Bà Thu Hiền, người dân sống trên đường Lý Tế Xuyên, cho biết đầu mùa mưa ở đây đã ngập 3 lần. Gia đình bà phải lắp tấm chắn và đứng canh chừng liên tục vì sợ sóng nước tràn vào nhà.

Tính đến thời điểm tối 30/9, lượng mưa (trong 24 giờ) cao nhất ở TP.HCM ghi nhận được lên đến 264,4 mm tại xã Bình Lợi; xã Tân Nhựt là 157,2 mm; phường Lái Thiêu 136,6 mm; phường Thủ Đức 109 mm.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam Bộ, ngày 1-2/10, nhiễu động gió Đông trên cao vẫn còn tồn tại, do đó TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều, tối và đêm. Một số nơi có mưa to kèm sét.