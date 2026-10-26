Đường tình duyên trắc trở của nam diễn viên hài đình đám ở tuổi U50

Sinh năm 1977 tại Hưng Yên, Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp. Tên tuổi của anh gắn liền với ký ức của đông đảo khán giả thông qua các chương trình như Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười cùng nhiều tiểu phẩm hài truyền hình. Nhờ phong cách diễn xuất vui vẻ, biểu cảm sinh động cùng nét duyên rất riêng, anh từng là gương mặt phủ sóng màn ảnh nhỏ vào thời kỳ hài kịch truyền hình đang ở đỉnh cao.

Hiệp Gà được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười... Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hiệp Gà cũng trải qua những biến cố lớn trong cuộc sống. Chuyện đời tư ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của nam nghệ sĩ trong mắt công chúng. Những cuộc hôn nhân không kéo dài, các phát ngôn “vạ miệng” khiến nam nghệ sĩ nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận.

Vào năm 2003, Hiệp Gà lập gia đình lần đầu tiên với Thanh Quý. Khi nam nghệ sĩ vướng vào biến cố, người vợ ban đầu vẫn sát cánh bên cạnh, lo lắng cho con gái chung Hân Huyền và thường xuyên thăm nom chồng. Mặc dù vậy, mối quan hệ dần nảy sinh nhiều mâu thuẫn bất đồng. Đến tháng 7/2009, cặp đôi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tháng 3/2010, Hiệp Gà tái hôn với Phan Thu Trang. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng không kéo dài. Đến tháng 9/2011, nam nghệ sĩ xác nhận hai người đã chia tay. Theo những thông tin được anh chia sẻ thời điểm đó, cả hai không có con chung.

Đến tháng 4/2016, nam diễn viên tiến tới cuộc hôn nhân thứ ba với Phạm Diệu Thúy - cô kém anh 11 tuổi. Trong ngày vui, anh không giấu nổi sự xúc động và hy vọng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời mình. Cả hai có với nhau một người con trai tên là Đông Hải.

Nam diễn viên có tình duyên trắc trở, trải qua ba lần hôn nhân đổ vỡ. Ảnh: FBNV

Sau những mâu thuẫn trong thời gian chung sống, Hiệp Gà xác nhận chia tay người vợ thứ ba vào năm 2019. Anh từng thừa nhận bản thân có trách nhiệm trong những đổ vỡ tình cảm, nhìn nhận lại cách ứng xử và những thiếu sót của mình trong hôn nhân.

Khép lại ba lần đổ vỡ hôn nhân, nam nghệ sĩ từng bộc bạch rằng anh không còn ý định đi bước nữa. Dẫu vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn khép chặt trái tim. Bước sang năm 2024, Hiệp Gà công khai chuyện tìm hiểu và có bạn gái mới.

Người phụ nữ này sinh năm 1980, từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Mối quan hệ nhận được sự chú ý khi cả hai ra mắt gia đình, sống chung và chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Dù từng thể hiện sự gắn bó, chuyện tình này sau đó cũng kết thúc. Tháng 2/2026, Hiệp Gà đã xác nhận chia tay bạn gái. Nam nghệ sĩ trở lại cuộc sống độc thân và dành thời gian bên con trai út.

Hiện tại, nam nghệ sĩ độc thân và dành thời gian bên con trai. Ảnh: FBNV

Bước vào tuổi 49, Hiệp Gà không còn phủ sóng dày đặc trên TV như khoảng thời gian đỉnh cao trước đây. Anh vẫn tiếp tục tham gia một số hoạt động nghệ thuật phù hợp, đồng thời cập nhật những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Trải qua nhiều sóng gió trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm, cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ nhận được sự quan tâm nhiều hơn ở góc độ gia đình, nhất là mối quan hệ gắn bó với các con.