Đường tỉnh 845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

VẬT LIỆU CẢN NHỊP THI CÔNG

Dự án Đường tỉnh 845 có tổng chiều dài khoảng 27,6 km, chiều rộng 12 m, đi qua các xã: Trường Xuân, Phú Cường và An Phước (tỉnh Đồng Tháp). Trên tuyến xây dựng mới 10 cầu tải trọng HL93, với tổng mức đầu tư khoảng 992 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối với các trục Đường tỉnh 837B, Quốc lộ 62 và Quốc lộ N2, tạo thuận lợi cho kết nối giao thông với tỉnh Tây Ninh.

Gói thầu số 16 đã láng nhựa được khoảng 2,5/5,7 km, những đoạn còn lại vẫn đang gặp khó do thiếu đá và đất đắp lề.

Dự án khởi công vào tháng 7-2022, gồm 7 gói thầu xây lắp, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ghi nhận tại gói thầu số 16 (đoạn qua xã An Phước và xã Phú Cường), tuyến đường có chiều dài khoảng 5,7 km, giá trị hợp đồng hơn 80 tỷ đồng. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành láng nhựa khoảng 2,5 km, giá trị thực hiện đạt hơn 70% hợp đồng.

Tuy nhiên, quá trình thi công các hạng mục còn lại đang gặp khó do thiếu nguồn cung vật liệu đá, chủ yếu là đá 0x4 và đá 4x6. Ông Nguyễn Kỳ Nghiêm, Phó Chỉ huy trưởng công trình, Công ty TNHH Mỹ Luông 689 cho biết, hiện nhà thầu có nhu cầu khoảng 3.000 - 4.000 m³ đá nhưng chưa tìm được nguồn cung ứng, khiến vật liệu chưa thể tập kết về công trường.

Bên cạnh đó, nguồn đất đắp lề cũng còn thiếu. Nhà thầu đang tích cực tìm kiếm, kết nối các nguồn cung để đáp ứng nhu cầu thi công, đẩy nhanh tiến độ những hạng mục còn lại.

Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hạng mục cầu An Bình, thuộc gói thầu số 12.

Tình trạng thiếu vật liệu cũng từng ảnh hưởng đáng kể đến quá trình triển khai gói thầu số 12. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị để hoàn thiện cầu An Bình (đoạn qua xã Phú Cường).

Ông Lê Văn Mão, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu số 12, Công ty Cổ phần Xây dựng 620 cho biết, gói thầu khởi công từ tháng 7-2022. Trong quá trình thực hiện, nhà thầu gặp nhiều khó khăn về nguồn cung vật liệu, nhất là đá xây dựng. Để duy trì thi công, đơn vị chủ động tìm kiếm, kết nối nhiều nguồn cung khác nhau; nguồn nào có thể tiếp cận được thì tập trung thu mua sớm.

Theo ông Mão, trong khi nhu cầu thực tế của công trình khoảng 500 - 700 m³ đá/tháng, nhà thầu chỉ tiếp nhận được khoảng 200 - 300 m³/tháng. Tình trạng này ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công và tiến độ các hạng mục.

Đến nay, gói thầu cơ bản đã hoàn thành phần lớn khối lượng sử dụng đá, chỉ còn nhu cầu khoảng 700 m³ để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Riêng nguồn cát, nhờ sự hỗ trợ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh nên cơ bản được bảo đảm; các hạng mục sử dụng cát đã hoàn thành.

Gói thầu số 12 có giá trị khoảng 66 tỷ đồng (bao gồm chi phí dự phòng), khối lượng thực hiện đến nay đạt hơn 90%. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện mặt cầu và đường dẫn cầu An Bình, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2026.

KHÓ KHĂN CẦN TIẾP TỤC THÁO GỠ

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, đến nay, có 2/7 gói thầu thuộc dự án đã hoàn thành; nhiều cầu, cống trên tuyến chính đã được xây dựng. Tiến độ tổng thể dự án đạt khoảng 80%.

Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang nỗ lực tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trong quá trình triển khai, dự án phải gia hạn tiến độ do gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng, giá cả và chi phí đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, công tác bàn giao mặt bằng từng đợt, chưa liên tục, cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công của các nhà thầu. Đến nay, mặt bằng cơ bản đã được giải quyết, không còn là trở ngại lớn đối với tiến độ dự án.

Khó khăn hiện nay chủ yếu tập trung vào nguồn cung đá và đất đắp lề. Đối với đất đắp, kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ đất đào tại công trình có thể tận dụng lại chỉ đạt khoảng 70% - 71%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ hơn 90% được tính toán trước đây. Điều này làm thay đổi phương án cân đối vật liệu của dự án, trong khi việc mua đất từ các nguồn khoáng sản hiện nay cũng không dễ dàng.

Trước thực tế trên, Ban Quản lý dự án phải tính toán, điều chỉnh thiết kế theo hướng tận dụng tối đa nguồn đất đào tại công trình, sau đó bổ sung vật liệu phù hợp để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị đã báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh về phương án xử lý, đồng thời, kiến nghị xem xét gia hạn tiến độ dự án do có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với những gói thầu vẫn đang triển khai thi công, Ban Quản lý dự án tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện. Riêng những gói thầu đã tạm ngừng thi công trong thời gian qua, đơn vị đang xin chủ trương UBND tỉnh để hoàn tất hồ sơ, rà soát và đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện hợp đồng, từ đó lựa chọn phương án xử lý tối ưu.

Một trong những phương án có thể xem xét là bố trí nhà thầu phụ tham gia thực hiện phần khối lượng còn lại. Tuy nhiên, việc này phải được đánh giá cụ thể và có sự thống nhất giữa các bên liên quan. Trước mắt, Ban Quản lý dự án tập trung hoàn thiện hồ sơ, xác định phương án phù hợp để tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.