Đường tỉnh 165 ở Lào Cai lún võng, rạn nứt cần sớm sửa chữa, gia cố bảo đảm an toàn

Tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 20/10, tuyến đường tỉnh 165, đoạn Mậu A - Tân Nguyên, có chiều dài khoảng 18km, đóng vai trò quan trọng trong kết nối với quốc lộ 70 tại nút giao IC14 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai, góp phần tăng cường liên kết giữa các khu vực dân cư và các tuyến giao thông huyết mạch.

Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, nhiều vị trí trên tuyến đã xuất hiện tình trạng nền, mặt đường hư hỏng, lún võng, rạn nứt, bong tróc. Hệ thống rãnh thoát nước tại một số nơi bị xói lở, bồi lấp, trong khi một số cống thoát nước ngang đường không còn bảo đảm khả năng tiêu thoát nước.

Đáng chú ý, tại Km10+300 xuất hiện tình trạng sụt lún mặt đường, từ Km11+500 đến Km15+00, nhiều đoạn mặt đường bị sụt lún, bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, nhất là khi lên xuống dốc qua đèo.

Từ Km11+500 đến Km15+00, nhiều đoạn mặt đường bị sụt lún, bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, nhất là khi lên xuống dốc qua đèo đoạn thuộc địa phận xã Bảo Ái.

Mặt đường tỉnh lộ 165 xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến độ êm thuận khi lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Với những phương tiện chở hàng nặng, việc di chuyển qua các vị trí hư hỏng, đặc biệt trên đoạn đường dốc, đòi hỏi lái xe phải giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động xử lý tình huống.

Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ mất an toàn càng đáng lưu ý, nếu không được sửa chữa kịp thời, các vị trí hư hỏng có thể tiếp tục mở rộng, ảnh hưởng đến khả năng khai thác tuyến đường và làm tăng chi phí vận hành phương tiện.

Chị Hoàng Thị Thắm, người dân xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, chia sẻ: "Tuyến đường xuống cấp khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản và hàng hóa của người dân gặp không ít khó khăn.

Chúng tôi mong các cấp, ngành sớm quan tâm bố trí kinh phí, triển khai sửa chữa những đoạn đường hư hỏng, nhất là các vị trí mặt đường lún, nứt, bong tróc và hệ thống thoát nước chưa bảo đảm.

Đường sá đi lại thuận lợi, an toàn sẽ giúp người dân yên tâm hơn khi tham gia giao thông, giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện phát triển sản xuất, giao thương".

Theo người dân địa phương, việc sửa chữa cần được thực hiện đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tránh tình trạng những vị trí vừa khắc phục lại tiếp tục xuống cấp.

Một tuyến đường an toàn, thuận lợi sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, kết nối khu dân cư với các khu vực sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Cùng chung mong muốn sớm cải thiện chất lượng tuyến đường, anh Bùi Minh Đức, lái xe tải tuyến Mậu A - Bảo Ái cho biết, việc thường xuyên vận chuyển hàng hóa trên tuyến giúp anh cảm nhận rõ những bất cập khi mặt đường xuống cấp.

"Có những vị trí mặt đường lún, nứt, bong tróc khiến việc điều khiển phương tiện khó khăn hơn, nhất là khi chở hàng nặng hoặc lưu thông vào những ngày mưa. Đường hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển mà còn làm phương tiện nhanh xuống cấp, phát sinh thêm chi phí sửa chữa.

Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm triển khai sửa chữa, thảm lại mặt đường và khắc phục hệ thống thoát nước để việc đi lại được thuận lợi, an toàn hơn", anh Đức chia sẻ.

Có những vị trí mặt đường lún, nứt, bong tróc khiến việc điều khiển phương tiện khó khăn hơn, nhất là khi chở hàng nặng hoặc lưu thông vào những ngày mưa.

Từ thực tế lưu thông trên tuyến, người dân và lái xe kỳ vọng việc sửa chữa sẽ sớm được triển khai, tập trung xử lý những vị trí hư hỏng nặng, đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước và các hạng mục cảnh báo an toàn giao thông.

Thiếu tá Đồng Kiên Cường, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, tình trạng mặt đường xuống cấp, xuất hiện các điểm lún, nứt, bong tróc cùng hệ thống thoát nước chưa bảo đảm có thể ảnh hưởng đến quá trình lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.

Theo Thiếu tá Cường, việc sớm khắc phục những vị trí hư hỏng, sửa chữa đồng bộ mặt đường, hệ thống thoát nước và bổ sung các hạng mục cảnh báo là cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ông kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa; trong thời gian chờ triển khai dự án, cần tăng cường kiểm tra và kịp thời xử lý những điểm mất an toàn, bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân và các phương tiện.

Lên phương án sửa chữa

Theo hồ sơ kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, tuyến Mậu A - Tân Nguyên có một số hạng mục cần sửa chữa nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp sau thời gian dài khai thác.

Cụ thể, đoạn từ Km8+00 đến Km10+800 được đề xuất bố trí kinh phí 20 tỷ đồng; đoạn Km10+800 - Km12+00 và đoạn Km13+00 - Km14+500 dự kiến kinh phí lần lượt 19,7 tỷ đồng.

Các hạng mục tập trung sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông, với thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2027-2028, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu.

Giải pháp dự kiến là tận dụng nền, mặt đường hiện trạng tại những vị trí còn đáp ứng yêu cầu; xử lý các điểm hư hỏng cục bộ, lún lõm, rạn nứt, bong bật; bù vênh và thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa.

Cùng với đó, lề đường sẽ được gia cố tại những vị trí cần thiết; hệ thống rãnh, cống thoát nước được sửa chữa hoặc thay thế để cải thiện khả năng tiêu thoát nước.

Nhiều đoạn từ Km8+00 đến Km10+800 thuộc địa phận xã Mậu A bị hỏng mặt đường và sụt lún gây mất ATGT.

Các hạng mục an toàn giao thông cũng cần được rà soát, bổ sung phù hợp với điều kiện khai thác thực tế, nhất là tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Việc sửa chữa đồng bộ được kỳ vọng nâng cao chất lượng mặt đường, hạn chế hư hỏng tái diễn và kéo dài tuổi thọ công trình.

Trao đổi về công tác bảo trì, ông Nguyễn Trọng Tiến, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết, việc sửa chữa tuyến đường cần được triển khai trên cơ sở đánh giá đúng hiện trạng, xác định nguyên nhân hư hỏng và lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Theo đó, bên cạnh xử lý mặt đường, các hạng mục nền đường và hệ thống thoát nước cần được quan tâm đồng bộ nhằm hạn chế nguy cơ tái xuống cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, quản lý khối lượng, tiến độ và chi phí cũng cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn bảo trì đường bộ.

Theo đại diện Ban Quản lý bảo trì Lào Cai, trong thời gian chờ triển khai các hạng mục sửa chữa theo kế hoạch, công tác duy tu thường xuyên sẽ được chú trọng.

Cơ quan quản lý kiểm tra hiện trạng, qua đó chỉ đạo việc khắc phục các vị trí hư hỏng có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông; khơi thông rãnh thoát nước, kiểm tra cống ngang đường và bổ sung cảnh báo tại những điểm tiềm ẩn nguy hiểm.

Đối với quá trình thi công, việc tổ chức giao thông phải được tính toán phù hợp, bố trí đầy đủ biển báo, cọc tiêu và các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện. Đồng thời, cần kiểm soát chất lượng vật liệu, kết cấu và quy trình thi công để công trình sau sửa chữa đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài.

Việc sớm sửa chữa tuyến Mậu A - Tân Nguyên không chỉ nhằm khắc phục những hư hỏng trước mắt mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.