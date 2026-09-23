Dương Thúy Vi tỏa sáng, wushu Việt Nam giành Huy chương Đồng ASIAD

Chiều 23/9, nữ võ sĩ Dương Thúy Vi đã giành Huy chương Đồng (HCĐ) nội dung Kiếm thuật và Thương thuật môn wushu tại ASIAD 2026, diễn ra ở Nhật Bản. Đây là tấm HCĐ đầu tiên của wushu Việt Nam tại Đại hội và là huy chương thứ 4 của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ở nội dung Kiếm thuật diễn ra buổi sáng, Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi với 9.703 điểm, bằng điểm với võ sĩ Geraldine (Indonesia). Tuy nhiên, do kém đối thủ ở chỉ số phụ, cô tạm xếp thứ 4 và bước vào phần thi Thương thuật với nhiệm vụ phải đạt điểm số cao để cạnh tranh huy chương.

Dương Thúy Vi trong bài thi Thương thuật tại ASIAD 2026. Ảnh: Trọng Hiếu

Đối mặt áp lực lớn, Dương Thúy Vi thể hiện bài thi Thương thuật với phong độ ổn định, được chấm 9.710 điểm. Trong khi đó, Geraldine chỉ đạt 9.596 điểm. Kết quả này giúp Thúy Vi đạt tổng điểm 19.413, vượt Pang Pui Yee (Malaysia) với 19.390 điểm để giành HCĐ.

HCV thuộc về Yao Yang (Trung Quốc) với 19.546 điểm, trong khi Kida Nanoha (Hàn Quốc) giành HCB với 19.446 điểm.

Tấm HCĐ tại ASIAD 2026 tiếp tục cho thấy sự bền bỉ của Dương Thúy Vi trên đấu trường đỉnh cao. Bén duyên với wushu từ năm 7 tuổi, nữ võ sĩ Hà Nội đã có 26 năm gắn bó với những bài quyền, ngọn thương và lưỡi kiếm.

Ở tuổi 33, khi nhiều đồng đội cùng thế hệ đã chuyển sang công tác huấn luyện, Thúy Vi vẫn duy trì tập luyện và thi đấu, đồng thời trở thành điểm tựa kinh nghiệm cho các đàn em.

Trong sự nghiệp, Dương Thúy Vi từng giành HCV SEA Games 2013 và đặc biệt là HCV ASIAD 2014. Cô tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games 2015, 2017, 2022 và 2023.

Tại ASIAD 2026, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu giúp Dương Thúy Vi vượt qua áp lực, hoàn thành mục tiêu huy chương, qua đó tiếp tục ghi dấu trong hành trình nhiều năm gắn bó với wushu Việt Nam.