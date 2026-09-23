Dương Thúy Vi giành Huy chương Đồng wushu tại Asian Games 2026

Vận động viên Dương Thúy Vi trong màn trình diễn. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Dương Thúy Vi bước vào tranh tài nội dung taolu nữ với hai bài thi kiếm thuật và thương thuật. Theo thể thức, tổng điểm của hai phần thi được sử dụng để xác định thứ hạng chung cuộc.

Ở phần thi kiếm thuật, Thúy Vi đạt 9,703 điểm, gồm 5,00 điểm chất lượng động tác, 2,703 điểm trình diễn tổng thể và 2,00 điểm độ khó. Kết quả này giúp cô tạm đứng thứ tư, bằng điểm với Patricia Geraldine của Indonesia nhưng xếp sau theo tiêu chí phụ.

Vị trí sau bài kiếm thuật khiến phần thi thương thuật mang ý nghĩa quyết định đối với cơ hội cạnh tranh huy chương của Thúy Vi.

Với kinh nghiệm qua nhiều giải đấu quốc tế, nữ võ sĩ sinh năm 1993 duy trì sự ổn định trong bài thương thuật. Kết quả của phần thi thứ hai giúp cô cải thiện thứ hạng và vươn lên vị trí thứ ba chung cuộc, qua đó giành Huy chương Đồng.

Hai vị trí dẫn đầu thuộc về Yao Yang của Trung Quốc và Kida Nanoha của chủ nhà Nhật Bản.

Vận động viên Dương Thúy Vi trong màn trình diễn. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Tấm huy chương tại Asian Games 2026 một lần nữa cho thấy khả năng duy trì sự ổn định của Thúy Vi trong nội dung có sự cạnh tranh sít sao. Sau khi đứng ngoài nhóm huy chương ở bài kiếm thuật, cô tận dụng phần thi còn lại để cải thiện vị trí.

Kịch bản tương tự từng diễn ra tại Asian Games 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Khi đó, Thúy Vi đứng thứ sáu sau phần thi kiếm thuật nhưng thi đấu tốt ở bài thương thuật để vươn lên và giành Huy chương Đồng chung cuộc.

Với tấm Huy chương Đồng ngày 23/9, Dương Thúy Vi tiếp tục đóng góp thêm một huy chương vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 2026.