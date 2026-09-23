Dương Thúy Vi giành huy chương đồng trong kỳ ASIAD cuối cùng

Thúy Vi là một trong những niềm hy vọng hàng đầu của wushu Việt Nam tại ASIAD năm nay. Ảnh: Trọng Hiếu.

Thúy Vi hoàn thành bài thi với tổng điểm 19,413 ở trung tâm võ thuật Aichi, Nhật Bản. Ở phần thi thương thuật buổi chiều, ngôi sao sinh năm 1993 có 9,71 điểm và nhận huy chương đồng. Điểm trình diễn của Thúy Vi phần thi này là 2,71. Trước đó, vận động viên 33 tuổi chỉ đứng thứ tư phần thi kiếm thuật sáng cùng ngày với 9,703 điểm với điểm trình diễn 2,703. Ở cả hai phần thi, điểm độ khó đều là 2 và điểm động tác đều là 5.

Huy chương vàng thuộc về Yao Yang của Trung Quốc với 19,546 điểm. Kida Nanoha của Nhật Bản giành huy chương bạc khi có 19,446 điểm.

Bảng điểm wushu. Đồ họa: ASIAD 20.

Ở tuổi 33, đây là kỳ ASIAD cuối cùng trong sự nghiệp của Thúy Vi. "Hoa khôi wushu Việt Nam" dự giải lần đầu năm 2014 và gây ấn tượng khi đoạt huy chương vàng với 19,41 điểm. Đây là lần duy nhất Thúy Vi giành vàng ASIAD tính tới hiện tại. Ở cả năm 2018 và 2023, "Cô gái vàng của wushu Việt Nam" đều nhận huy chương đồng. Ở SEA Games 33, Thúy Vi gây chú ý khi không hạ độ khó để giành huy chương và tiếp tục chọn độ khó cao với mục tiêu chuẩn bị cho việc đối đầu những đối thủ mạnh hơn tại ASIAD.

Wushu Việt Nam còn nhiều nội dung thi đấu ngày 23/9 với ba trận tranh huy chương đồng. Ở hạng 65 kg nam, Nguyễn Khắc Kiên gặp Shoja Panahigelehkolaei của Iran lúc 17h20 giờ Việt Nam. Lúc 17h10, Hứa Văn Đoàn chạm trán Tang Sishuo của Trung Quốc ở hạng 60 kg nam. Ở hạng 56 kg nam, Đinh Văn Tâm đối đầu Sinaga Fereddy của Singapore lúc 16h50.