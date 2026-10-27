Dương Thúy Vi: Chưa một lần mãn nguyện, thấy bản thân vẫn kém

Trường hợp đặc biệt

PV - Vi có tin là mình giành được huy chương ở Asiad 20 không? Tấm HCĐ đã đạt kỳ vọng hay vẫn còn điều gì tiếc nuối khi khoảng cách với VĐV HCB chỉ là 0,033 điểm?

Dương Thúy Vi - Tôi tin là mình hoàn thành bài một cách tốt nhất, còn hy vọng có huy chương thì bất cứ VĐV nào cũng muốn. Chắc chắn có nhiều tiếc nuối nhưng trong thi đấu thể thao không có từ "nếu như". Suốt 23 năm tôi luôn để dành tiếng vỗ tay ở khoảnh khắc cuối cùng sau khi chào trọng tài và khán giả, tiếng vỗ tay cho chính mình vì một chặng đường không ngừng nghỉ, sạch sẽ, không có điểm trừ. Dù sao tôi không có gì áy náy vì đã hết mình.

Thúy Vi giành HCĐ Asiad ở tuổi 33.

Ở tuổi 33 nhưng vẫn thi đấu và gánh trọng trách giành huy chương cho thể thao Việt Nam, cảm xúc của Thúy Vi như thế nào?

- Tôi không bao giờ nghĩ là 33 tuổi vẫn còn thi đấu đỉnh cao, chắc chắn là chưa bao giờ nằm trong kế hoạch. Bản thân tôi rất vui vì vẫn hoàn thành và giữ được thành tích cho đoàn, cho đội, nhưng áp lực và gánh nặng cũng nhiều hơn trước . SEA Games 33 tôi có một lần không hoàn thành, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời VĐV mình mắc lỗi lớn như thế. Tất cả chỉ trích đổ lên đầu, bản thân tôi cũng áy náy, dằn vặt rất nhiều. Là chị lớn nhất ở đội nên mọi thứ nhân ba, nhân bốn sự mệt mỏi. Tôi là một người khó tính, nên càng nghĩ nhiều, làm gì cũng yêu cầu cao, đến buồn cũng buồn lâu hơn người khác.

Các đối thủ, bạn bè họ đã nói gì khi thấy Vi vẫn thi đấu với sự bền bỉ, cần mẫn. Vi có phải là trường hợp hiếm trong làng wushu thế giới hay không?

- Họ nói tôi là trường hợp đặc biệt. Mọi người vẫn trêu là tôi thi đấu đến 40 tuổi cũng được, vì thế bây giờ nói lời tạm biệt thì nhiều người không tin. Họ hỏi lần này chắc chưa vì quá nhiều lần nói rời đi mà vẫn chưa thấy đi. Hiện giờ có lẽ tôi đang nắm kỉ lục VĐV nữ thi đấu chuyên nghiệp lâu nhất, thành tích tốt nhất ở wushu.

Vi trở thành VĐV giành huy chương ở 4 kỳ Asiad liên tiếp, từ 2024 tới 2026. Điều gì giúp Vi có thể duy trì sự ổn định và khát khao cống hiến như vậy?

- Thời gian không đợi một ai, bản thân cũng có những câu hỏi với chính mình. Tôi từng ước giá như mình trẻ hơn 10 tuổi, nhìn đi nhìn lại có lẽ là tình yêu với wushu, với đam mê của mình. Tôi chưa một lần mãn nguyện với bản thân, luôn cảm thấy mình vẫn kém, vẫn còn quá nhiều thứ để học và muốn có thể làm hơn như thế! Việc tin vào chính mình và trân trọng sự lựa chọn của mình, không muốn bản thân phải quá nhiều hối tiếc, nên đã chọn thì tôi sẽ làm đến cùng.

Thúy Vi được xem là trường hợp đặc biệt.

HCV Asiad 2014 có lẽ là tấm huy chương đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Sau cột mốc chói lọi đó, sự nghiệp và cuộc sống của Vi thay đổi như thế nào?

- Chắc chắn HCV Asiad 2014 là tấm huy chương đáng nhớ nhất , đánh dấu sự nghiệp của tôi. Chỉ trong 9 tháng, tôi vừa vô địch SEA Games, vô địch thế giới rồi HCV Asiad. Tôi cũng là VĐV Việt Nam duy nhất giành HCV ở Asiad 2014. Với một đứa trẻ mới lớn, mới 21 tuổi thì có lẽ đó là một món quà quá lớn của vũ trụ. Mọi người biết đến nhiều hơn cũng vui, nhưng áp lực lớn hơn, phải cố gắng hơn nữa để duy trì thành tích.

Hết năm 2026 sẽ giải nghệ

Vi từng chia sẻ rất nhiều lần muốn nghỉ thi đấu, nhưng hiện tại vẫn theo nghiệp VĐV. Đâu là lý do?

- Tôi yêu wushu, tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, vì thế mà ở lại tới ngày hôm nay.

Thúy Vi mang nhiều vinh quang về cho Tổ quốc.

Sau Asiad, Vi lại tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội TDTT, không có một ngày nghỉ ngơi. Nhưng điều này đã trở nên quá quen thuộc với một VĐV chủ lực như Vi?

- Tôi không có ngày nào thực sự là nghỉ ngơi. Có lẽ phải sau Đại hội tôi mới xin phép nghỉ để điều chỉnh lại cơ thể và tâm lý cho hành trình mới. Mặc dù chuyện thi đấu liên tục ở một VĐV chuyên nghiệp là bình thường, nhưng dù có quen thế nào đi chăng nữa khi nhiệm vụ vẫn còn thì mình luôn phải trong trạng thái chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Asiad 20 sẽ là lần cuối Vi tham dự, còn những giải đấu quốc tế hay trong nước khác, Vi dự tính đến khi nào mới nghỉ hẳn?

- Asiad 20 là giải đấu quốc tế cuối cùng, còn Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới là giải trong nước cuối cùng. Tôi cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ năm 2026 và chính thức "rửa tay gác kiếm".

Thúy Vi "ấn định" thời điểm giải nghệ.

Sau nhiều năm cống hiến, giành vinh quang cho Tổ quốc và đơn vị chủ quản, hiện tại Vi đang được nhận những chế độ gì? Công việc của Vi được đảm bảo như thế nào trong tương lai, Vi có chủ động nói nguyện vọng của mình với các cấp lãnh đạo?

- Tôi đang là viên chức của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, và vẫn đang hưởng chế độ VĐV đội tuyển quốc gia. Nguyện vọng của tôi là được làm công tác huấn luyện wushu.

Sau khi giải nghệ, Vi có yên tâm với lứa VĐV trẻ sẽ kế thừa mình ở đội wushu?

- Tôi nghĩ là ở đội tuyển cũng có một vài VĐV tiềm năng, còn yên tâm hay không thì do bản thân mỗi VĐV và HLV có tìm ra và biết cách phát huy.

Wushu không còn được đầu tư mạnh như trước, nhưng lại là một trong những môn có khả năng cạnh tranh huy chương ở đấu trường châu lục, thế giới. Trong điều kiện như vậy, wushu cần làm gì ngay lúc này để cải thiện hình ảnh, thành tích?

- Tôi nghĩ câu trả lời này nên dành cho ngành thể thao. Cá nhân tôi cho rằng chỉ có sự đầu tư tốt mới mang lại kết quả.

Sẽ còn rất lâu nữa, thể thao Việt Nam mới có một Dương Thú Vi thứ 2.

Nhiều người tò mò 1 ngày của Dương Thúy Vi ngoài tập luyện sẽ là gì?

- Thật ra tôi cũng như các VĐV khác, đó là ăn và tập, khi có giải thì thi đấu. Một vài năm trước tôi cũng đi học, hiện giờ có lẽ chỉ còn thiếu bằng... Tiến sĩ.

Theo nghiệp VĐV phải đánh đổi nhiều thứ, Vi sẽ nói gì với các VĐV trẻ, những người muốn tập wushu?

- Nếu bạn có đủ ước mơ và tin vào chính mình thì không gì là không thể.

Xin cảm ơn Dương Thúy Vi.

Ảnh, Video: FBNV, VTV