Đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn: Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu

An toàn phương tiện và hành khách phải được kiểm soát từ bến

Tuyến đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn thời gian qua hoạt động khá mạnh khi nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch tăng mạnh. Mỗi ngày có từ 1.000-1.500 lượt khách đi lại. Cao điểm mùa du lịch, lễ Tết số lượt khách đi lại tăng lên 2.500-3.000 lượt/ngày. Thậm chí, có thời điểm con số vượt mức 3.000 buộc đội tàu cao tốc hoạt động trên tuyến phải hoạt động hết công suất.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên kiểm tra, kiểm soát phương tiện, người lái tàu trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và Đảo Lớn - Đảo Bé.

Thực hiện Nghị định số 80/2026/NĐ-CP và Thông tư 21/2026/TT-BXD, tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn chạy tàu, số lượng hành khách theo đăng kiểm tàu, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường... Đồng thời, huy động các nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cảng biển, bến cảng.

Theo đó, tại cảng Sa Kỳ, những năm qua Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng từ phòng chờ, nhà ga, vị trí lên xuống tàu, nơi neo đậu tàu cùng nhiều dịch vụ khác. Qua đó, giúp người dân, du khách thuận lợi hơn trong đi lại. Đặc biệt, công tác bán vé được triển khai trên nhiều hình thức, nhất là bán vé tàu qua mạng giúp du khách không phải vất vả như trước đây.

Công tác kiểm soát hành khách lên xuống tàu được các lực lượng như Ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa; Biên phòng kiểm soát chặt chẽ. Song song với đó, công tác phối hợp kiểm tra định kỳ an toàn phương tiện, công tác phòng cháy chữa cháy bên trong tàu và các yêu cầu khác được thực hiện nghiêm để đảm bảo những chuyến tàu chở khách an toàn trên hải trình.

Đại diện Ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa cho biết, an toàn chạy tàu không chỉ là những chuyến hải trình đi lại an toàn trên biển mà công tác kiểm tra, giám sát ngay từ bến cảng phải thực hiện nghiệm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố...

"Kiên quyết không để tàu xuất bến khi có các hành vi vi phạm như không bố trí thuyền viên, người lái không có hoặc không đủ bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, chở quá số người... khi đó an toàn chạy tàu mới thực sự hiệu quả, hiệu năng", đại diện BQL cảng chia sẻ.

Tàu cao tốc xuất bến rời cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn.

Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 80/2026/NĐ-CP, lực lượng chức năng mà nòng cốt là CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh kiểm tra, đo nồng nộ cồn đối với lái tàu. Tuyên truyền cho chủ phương tiện, người lái và nhân viên trên tàu tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là mức phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn của thuyền viên trong ca trực; vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện; chở quá vạch dấu mớn nước an toàn và các hành vi gây mất trật tự tại khu vực cảng biển.

Trước đó, để đảm bảo an toàn các chuyến tàu, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 28/2026, quy định cơ chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Sở Xây dựng, Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền xã Đông Sơn và đặc khu Lý Sơn trong bảo đảm an toàn, an ninh, môi trường, phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Sẽ đầu tư nâng cấp cảng Sa Kỳ để mở rộng không gian phát triển

Được biết, Thông tư 21/2026/TT-BXD, còn quy định quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo một chuỗi thống nhất từ đầu tư xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường. Trong đó, xác định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc phạm vi địa phương và các nhiệm vụ được phân cấp.

Thông tư cũng quy định việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cảng, bến thủy nội địa và khu neo đậu phải phù hợp quy hoạch. Trong quá trình khai thác, chủ đầu tư, người quản lý phải tuân thủ quy định pháp luật và các nội dung trong quyết định công bố mở; thiết bị xếp dỡ, thiết bị neo đậu cũng phải bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư hệ thống cầu cảng, nhà ga và đê chắn sóng đã hình thành cảng Bến Đình có quy mô khá lớn và đáp ứng nhiều loại tàu cập bến. Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng đầu tư đội tàu mới qua đó đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Công tác kiểm tra, giám sát các tàu chở khách được lực lượng CSGT, Biên phòng thường xuyên triển khai để đảm bảo an toàn mỗi chuyến tàu.

Tuy vậy, trước yêu cầu phát triển mới, nhất là Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định cảng biển gồm khu bến Dung Quất, bến cảng Sa Kỳ, Mỹ Á và bến cảng Bến Đình trên đảo Lý Sơn, cùng các khu neo đậu, khu chuyển tải, tránh bão. Cảng Bến Đình có chức năng phục vụ giao lưu giữa đất liền với Lý Sơn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Điều đó cho thấy giao thông biển đảo Lý Sơn đang đứng trước yêu cầu phát triển không chỉ về số lượng chuyến tàu mà còn về chất lượng hạ tầng và năng lực quản lý.

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị tỉnh này xem xét đưa dự án đầu tư nâng cấp cảng Sa Kỳ vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2031, với khái toán khoảng 80 tỷ đồng.

Trong đó, trọng tâm là nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ xung quanh khu vực Cảng, nhất là khu vực trước cổng Cảng Sa Kỳ để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách ngày một tăng cao khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Chủ tịch UBND xã Đông Sơn - ông Phan Đình Chí khẳng định: Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Sa Kỳ, để nâng cao năng lực tiếp nhận tàu, đáp ứng năng lực phục vụ hành khách ngày càng cao nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Nghị định 80/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải và giao thông đường thủy nội địa. Đáng chú ý, Nghị định điều chỉnh, bổ sung các hành vi vi phạm và mức phạt tiền trong hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa. Quy định rõ hơn về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. Bổ sung, điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của các lực lượng, cơ quan có liên quan. Tăng tính cụ thể đối với một số hành vi vi phạm tại cảng biển, vùng nước cảng biển và trên phương tiện thủy. Bổ sung quy định xử lý một số hành vi gây mất trật tự, an toàn trong khu vực cảng biển, trong đó có bơi lội hoặc gây mất trật tự công cộng. Thông tư 21/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, có hiệu lực từ 1/7/2026. Quy định quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Quy định việc quản lý luồng, công trình trên đường thủy và công trình vượt qua đường thủy, bảo đảm an toàn giao thông. Quy định trách nhiệm của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Sở Xây dựng, tổ chức và cá nhân trong quản lý tuyến đường thủy...