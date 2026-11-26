Đồng chí Lý Thị Lan kiểm tra, nắm bắt việc hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên nền tảng số tại xã Đường Thượng.

Trong năm 2026, công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 trên địa bàn xã Đường Thượng được triển khai đồng bộ. Việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu dân cư, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,97%. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số được tăng cường. Đặc biệt, từ ngày 20 đến 29/11/2026, xã đang triển khai đợt cao điểm 10 ngày tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ thiết yếu trên ứng dụng VNeID.

Đồng chí Lý Thị Lan trao đổi với cán bộ và người dân về việc sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện các tiện ích số.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lý Thị Lan đã tìm hiểu tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền cơ sở; trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, nhất là việc hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Lý Thị Lan ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã trong triển khai các nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư; chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích trên nền tảng số. Trong đó, cần quan tâm hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, bảo đảm chuyển đổi số thực chất, lấy người dân làm trung tâm và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.