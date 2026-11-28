Tác giả: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II/NXB Tổng hợp TP.HCM

Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ

Công trình kế thừa những thành tựu nghiên cứu và khối tài liệu quý về lịch sử đô thị, từ đó tái hiện lịch sử vùng đất Sài Gòn - Gia Định từ thuở khai hoang vào thế kỷ XVI đến năm 1945.

Đường thiên lý mở năm 1748 ở Sài Gòn nay nằm ở đâu?

Được thành lập từ năm 1748, đường thiên lý phía bắc kéo dài từ vùng trung tâm Sài Gòn đến Bà Rịa, là một trong những tuyến đường huyết mạch đầu tiên của TP.HCM.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nằm trên tuyến đường thiên lý phía bắc xưa. Ảnh: Hoài Bảo.

Tuyến đường thiên lý phía bắc, đây là tuyến đường lâu đời nhất trong khu vực, được xuất phát ở vùng trung tâm Sài Gòn lúc đó mà có thể là vùng chợ Điều Khiển, nơi đóng Dinh đồn (1679) mà về sau là dinh Điều Khiển (1753), đi về phía bắc, vượt vùng đồi núi ở phía đông sông Sài Gòn để đi về phía Biên Hòa ngày nay và chạy dọc theo lưu vực sông Đồng Nai để về đến Bà Rịa và đi ra Huế theo tuyến đường ven biển. Đây là hướng chính của tuyến đường thiên lý phía bắc, tuyến đường được xây dựng năm 1748:

“[Tháng 10 năm Mậu Thìn (1748)] Bắt đầu đặt đường trạm ở Gia Định. Đất Gia Định nhiều nơi lầy lội. Khi mới mở mang, đường bộ chưa thông, hành khách đi lại vất vả, việc báo cáo về biên cương cũng không tiện. Chúa sai Hữu Doãn ngắm đo địa thế, chăng dây lấy thẳng bắt đầu từ phía bắc Tất Kiều đến địa phận Hưng Phúc, tùy chỗ mà đặt trạm, gọi là đường thiên lý. Hễ gặp sông to thì sai dân sở tại đặt bến đò, cho miễn lao dịch” (1).

Qua mô tả có thể xác định tuyến đường này được xây dựng từ năm 1748 và người có công đầu là tướng Nguyễn Hữu Doãn.

Chi tiết hơn theo Trịnh Hoài Đức mô tả:

“Đường thiên lý (ra phía bắc): Khi mới khai thác thì bắt đầu từ Tất Kiều ra phía bắc đến Bình Giang, ruộng ao sình lầy, đường bộ chưa đắp, hành khách muốn qua Biên Hòa hoặc lên Băng Bột đều phải đáp đò trường.

Đến đời vua Thế Tôn năm thứ 11 (Mậu Thìn - 1748), nhân có việc phòng bị ở Cao Miên, điều khiển Nguyễn Hữu Doãn mới đo đạc giăng dây làm đường thẳng, gặp chỗ có mương ngòi thì gác cầu ngang qua, chỗ bùn lầy thì đắp đất và cây.

Từ cửa Cấn Chỉ đến bến đò Bình Đồng dài 70 dặm, bờ phía bắc là địa giới tỉnh Biên Hòa có đặt trạm Bình Đồng, đi về phía bắc qua núi Chiêu Thới đến bến đò Bình Tiên rồi qua bến Sa Giang (sông Cát) do sứ lộ đường cái quan Đồng Tràm xuống Đồng Môn thông đến Mô Xoài, ấy gọi thiên lý cù. Trên đường này chỗ nào gặp sông lớn theo công lệ có đặt đò qua, người chèo đò được miễn xây bơi” (2).

Trịnh Hoài Đức cho biết trước năm 1748 muốn đi từ Gia Định về Biên Hòa hay Thủ Dầu Một chỉ có đi bằng đò dọc sông mà chưa có đường bộ, tức đi Biên Hòa thì đi từ Gia Định theo sông Sài Gòn về ngã ba Nhà Bè rồi đi ngược sông Đồng Nai về Biên Hòa; còn đi Thủ Dầu Một thì ngược dòng sông Sài Gòn về thượng lưu để đến Thủ Dầu Một.

Chính vì sự bất tiện vậy nên vào năm 1748 tướng Nguyễn Hữu Doãn mới mở tuyến đường bộ từ Gia Định qua Cầu Sơn, vượt sông Sài Gòn ở bến đò Đồng Cháy có trạm Bình Đồng (nay thuộc phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức); đi về núi Chiêu Thới đến bến đò Bình Tiên trên sông Đồng Nai tại thôn Bình Tiên (sau là thôn Bình Long); qua bến Rạch Cát ở bờ đông sông Đồng Nai và nhập vào tuyến đường sứ (nối từ Đường Sứ - Tân Uyên ngày nay về Đồng Tràm - Hồ Tràm ngày nay) đã có trước đó, băng qua Đồng Môn và đến xứ Mô Xoài.

Như vậy tuyến đường thiên lý mới mở chỉ làm mới đoạn từ Gia Định về khu vực Biên Hòa và nhập vào tuyến đường sứ đã có trong lịch sử nằm dọc bờ đông sông Đồng Nai, phần từ Biên Hòa về đến Mô Xoài là nâng cấp đoạn đường sứ cũ.

Tuyến đường thiên lý phía bắc xác định theo lộ trình ngày nay là từ khu vực Quận 1 (cũ), vượt rạch Thị Nghè đi vào đường Phan Huy Ôn - Nguyễn Văn Lạc - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bình Quới - Bến đò Bình Đồng - Nhà máy điện Thủ Đức - Nam Hòa - Phần bị phá bởi đô thị hóa - Lê Văn Chí - Tôn Thất Tùng - Xa lộ Hà Nội - Hương lộ 11 - Hẻm 643 Bùi Hữu Nghĩa - Bến đò - Phỏng đoán đường Cách Mạng Tháng Tám - Phỏng đoán đường Ba Mươi Tháng Tư - Quốc lộ 15 - Quốc lộ 51 về đến Bà Rịa.

(1) Quốc sử quán triều Nguyễn (2002), Đại Nam thực lục, tập 1, Viện Sử học dịch, NXB Giáo dục, tr. 155.

(2) Trịnh Hoài Đức (1972), Gia Định thành thông chí, tập Hạ, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Nha Văn hóa, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, tr. 100, 101.