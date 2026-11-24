Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật và lệnh thông xe

Dự buổi lễ có ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, nhà đầu tư và đông đảo nhân dân khu vực dự án đi qua.

Dự án có chiều dài 4,3km, điểm đầu kết nối Quốc lộ 279, điểm cuối giao với Quốc lộ 12 tại Km190+450. Công trình được đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư 285,8 tỉ đồng. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàng.

Quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn do thay đổi chính sách về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, biến động giá vật liệu xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đủ điều kiện tổ chức thông xe kỹ thuật.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 từ 8km xuống còn 4,6km; góp phần giảm phương tiện tải trọng lớn đi qua nội thị, hạn chế áp lực giao thông, nguy cơ tai nạn, bụi và tiếng ồn tại các khu dân cư trung tâm. Đồng thời, công trình mở rộng không gian phát triển cho phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình triển khai; đồng thời cảm ơn các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thi công công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán và chuyển giao công trình theo quy định. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, giám sát tiến độ, chất lượng, thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và bảo trì tuyến đường.

Việc thông xe kỹ thuật là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề hoàn thiện công trình, sớm đưa toàn tuyến vào khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên.