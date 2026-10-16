'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lộ dấu hiệu sức khỏe bất thường?

Diễn viên Trung Quốc Trì Trọng Thụy, người gắn liền với vai Đường Tăng trong Tây du ký 1982, trở thành tâm điểm chú ý sau khi một đoạn video ghi lại hình ảnh ông xuất hiện tại tỉnh Hà Bắc được chia sẻ trên mạng xã hội. Ở tuổi 73, nam nghệ sĩ có dáng đi chậm rãi, bàn tay trái dường như ít cử động. Trong khi đó, ông vẫn mỉm cười và dùng tay phải vẫy chào những người nhận ra mình.

Theo hình ảnh được lan truyền ngày 13/10, Trì Trọng Thụy đi cùng Triệu Dũng, con trai riêng của người vợ quá cố Trần Lệ Hoa. Video nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên Weibo, phần lớn bởi đây là lần hiếm hoi nam diễn viên xuất hiện trước công chúng sau nhiều tháng gần như không cập nhật hoạt động cá nhân.

Trì Trọng Thụy gây chú ý khi bàn tay trái dường như ít cử động.

Hiện chưa có thông tin chính thức cho biết nguyên nhân khiến bàn tay trái của nghệ sĩ dường như không thể cử động. Vì vậy, những hình ảnh trên chưa đủ cơ sở để kết luận về tình trạng sức khỏe của ông. Dù vậy, việc Trì Trọng Thụy tái xuất sau khoảng thời gian dài vắng mặt vẫn khiến nhiều khán giả quan tâm, đặc biệt khi ông vừa trải qua mất mát lớn trong cuộc sống riêng.

Trước đó, kể từ khi Trần Lệ Hoa qua đời hồi tháng 4, nam diễn viên không tham gia các sự kiện công khai như trước. Ông cũng dừng hoạt động livestream giới thiệu Bảo tàng gỗ Tử đàn tại Bắc Kinh cùng những sản phẩm thủ công liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của gia đình. Trong thời gian còn đồng hành với vợ, nghệ sĩ thường xuất hiện bên bà tại các buổi làm việc và hoạt động ở bảo tàng.

Chuyện tài sản của nữ doanh nhân cũng là chủ đề được dư luận chú ý sau khi bà qua đời. Theo số liệu được công bố, Trần Lệ Hoa sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 47 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 6,8 tỷ USD, tức khoảng 178.000 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá tham khảo 26.300 đồng/USD. Bà từng được xếp vào nhóm những nữ doanh nhân tự thân giàu có hàng đầu thế giới. Bất động sản và lĩnh vực gỗ Tử đàn là những mảng kinh doanh quan trọng trong sự nghiệp của bà.

Trì Trọng Thụy và vợ Trần Lệ Hoa.

Tuy nhiên, gia đình chưa công khai chi tiết về những đồn đoán liên quan đến việc phân chia tài sản. Trần Lệ Hoa có ba người con với chồng trước, trong đó con trai cả Triệu Dũng được cho là tham gia quản lý nhiều doanh nghiệp thuộc tập đoàn gia đình. Trì Trọng Thụy cũng có vai trò trong một số công ty liên quan đến ngành gỗ Tử đàn.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa kết hôn năm 1990, từng trở thành cặp đôi được truyền thông Trung Quốc quan tâm bởi sự chênh lệch tuổi tác và hoàn cảnh của hai người. Nữ doanh nhân hơn chồng 11 tuổi. Trong một lần chia sẻ, bà từng bày tỏ ấn tượng với vẻ ngoài của nam diễn viên và cho biết mình chủ động theo đuổi ông.

Về phía mình, tài tử từng nói ông trân trọng cá tính mạnh mẽ của vợ và không cảm thấy tự ti trước thành công của bà. Theo chia sẻ trên truyền hình, hai người tìm thấy sự thấu hiểu và bù đắp cho nhau trong đời sống hôn nhân. Họ không có con chung, nhưng đã gắn bó hơn ba thập kỷ trước khi nữ doanh nhân qua đời.

Ở khía cạnh nghệ thuật, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Trì Trọng Thụy là vai Đường Tăng trong bộ phim truyền hình kinh điển Tây du ký 1982. Ông là người thứ ba đảm nhận nhân vật Đường Tam Tạng trong quá trình sản xuất tác phẩm, sau Uông Việt và Từ Thiếu Hoa.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Trì Trọng Thụy là vai Đường Tăng.

Vai Đường Tăng giúp tên tuổi nam nghệ sĩ đến gần đông đảo khán giả và trở thành hình ảnh được nhiều thế hệ nhớ đến. Với phong thái điềm đạm, diện mạo thư sinh cùng cách thể hiện nhân vật phù hợp tinh thần nguyên tác, ông tạo được dấu ấn riêng bên cạnh những diễn viên từng đảm nhận vai diễn này. Đến nay, khi nhắc đến Tây du ký 1982, nhiều khán giả vẫn nhớ hình ảnh vị hòa thượng do ông thể hiện.

Sau thành công của bộ phim, Trì Trọng Thụy tiếp tục tham gia khoảng 10 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nhưng không có vai diễn nào tạo tiếng vang tương đương. Ông từng trở lại với nhân vật Đường Tăng trong các dự án liên quan đến thế giới Tây du ký, trong đó có Đại mộng Tây du: Ngũ Hành Sơn ra mắt năm 2022. Ngoài diễn xuất, ông dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và hoạt động liên quan đến nghệ thuật chế tác gỗ Tử đàn.

Bởi vậy, sự xuất hiện lần này không chỉ gợi nhắc ký ức của khán giả về một nhân vật kinh điển trên màn ảnh mà còn khiến công chúng quan tâm đến cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ. Sau biến cố gia đình, Trì Trọng Thụy vẫn giữ đời tư tương đối kín tiếng. Những hình ảnh mới nhất của ông đang được chia sẻ rộng rãi, trong khi thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe và kế hoạch hoạt động sắp tới chưa được công bố.