'Đường Tăng' La Gia Anh tuổi 80 vẫn miệt mài kiếm tiền, mỗi tháng tốn 33 triệu đồng khám bệnh

Tuổi 80, "Đường Tăng" La Gia Anh vẫn không dám nghỉ hưu

Vừa qua, diễn viên La Gia Anh đón sinh nhật tuổi 80 bên bà xã Uông Minh Thuyên cùng đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Theo HK01, Uông Minh Thuyên chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc trên trang cá nhân, kèm lời chúc chồng luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sống lâu đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Bên cạnh đó tại một sự kiện hôm 8/10, La Gia Anh cho biết lịch trình làm việc của ông hiện kín mít, không có thời gian đi du lịch. Dù đã ở tuổi bát tuần, nam nghệ sĩ vẫn nhận lời tham gia các hoạt động nghệ thuật, mong tích lũy thêm tiền để chủ động trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe khi tuổi cao, sức yếu.

Theo Today Line, tài tử tiết lộ mỗi tháng ông chi hơn 10.000 HKD (khoảng 33 triệu đồng) cho việc thăm khám bác sĩ. Dù tình trạng sức khỏe hiện tại tương đối ổn định, ông hiểu rằng bệnh tật có thể diễn biến khó lường, nhất là khi tuổi tác ngày càng cao.

"Khi già yếu, tôi có thêm tiền thì sẽ có thêm người chăm lo cho mình", La Gia Anh chia sẻ. Với ông, tiếp tục làm việc không chỉ là cách duy trì niềm đam mê nghệ thuật mà còn giúp chuẩn bị tài chính cho chặng đường phía trước.

Ở tuổi 80, khi nhiều người đã an hưởng tuổi già, nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) La Gia Anh vẫn tất bật với công việc, không dám nghỉ hưu vì lo chi phí chữa bệnh và cuộc sống những năm cuối đời.

Hồi tháng 5, diễn viên La Gia Anh tiết lộ bệnh ung thư tuyến tiền liệt tái phát. Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ quen, ông lựa chọn điều trị bằng thuốc tiêm và thuốc uống, không muốn hóa trị hay áp dụng liệu pháp điện xung.

Theo lời kể của nghệ sĩ, bác sĩ dự đoán ông có thể sống thêm 8-9 năm. La Gia Anh cho rằng nếu sống đến thời điểm ấy, ông cũng đã gần 90 tuổi, được xem là trường thọ. Bởi vậy, ông không quá bi quan trước tiên lượng bệnh.

"Tôi không thấy sợ hãi gì cả, tới lúc đó tôi sẽ bình thản, thoải mái tạm biệt mọi người", nam nghệ sĩ nói.

Diễn viên La Gia Anh, 80 tuổi. Ảnh: HK01.

Đây không phải lần đầu La Gia Anh đối mặt với bệnh hiểm nghèo. Năm 2004, ông mắc ung thư gan, căn bệnh tái phát vào năm 2014. Đến năm 2019, nghệ sĩ tiếp tục điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Trải qua nhiều lần chống chọi với bệnh tật, ông dần học cách chấp nhận những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát.

Suốt 20 năm qua, La Gia Anh duy trì thói quen tái khám sáu tháng một lần. Việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe giúp ông phát hiện những dấu hiệu bất thường và có hướng điều trị kịp thời.

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, nghệ sĩ tìm thấy sự an yên trong giáo lý Phật giáo. Ông thường niệm Tâm kinh, chiêm nghiệm những triết lý sống để giữ tinh thần thanh thản, không quá lo lắng về tương lai hay chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Mặc dù nhiều lần phải điều trị ung thư nhưng diễn viên La Gia Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Những tháng gần đây, ông tiếp tục diễn kịch sân khấu, tham gia sự kiện và truyền đạt kiến thức về kịch truyền thống Trung Quốc. Công việc giúp ông giữ nhịp sống năng động, đồng thời có thêm nguồn thu nhập để trang trải chi phí y tế.

Vai Đường Tăng gắn liền tên tuổi

La Gia Anh là nghệ sĩ gạo cội của làng kịch Hong Kong (Trung Quốc), được đông đảo khán giả biết đến qua vai Đường Tăng trong loạt phim Đại thoại Tây du, đóng cùng Châu Tinh Trì. Lối diễn xuất duyên dáng, giàu tính châm biếm giúp ông tạo dấu ấn riêng trong lòng người xem.

Ngoài Đại thoại Tây du, ông còn góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Quốc sản 007, Thần Bài 2 và Vua bịp 2000.

La Gia Anh nổi tiếng với vai diễn Đường Tăng trong Đại thoại Tây du (Ảnh: Yahoo).

La Gia Anh sinh năm 1946 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, sớm theo học kịch Quảng Đông dưới sự ảnh hưởng của cha là nghệ sĩ La Gia Quyền. Nền tảng sân khấu giúp ông rèn luyện khả năng diễn xuất, biểu cảm và tạo dựng phong cách riêng.

Tên tuổi La Gia Anh được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim hợp tác với Châu Tinh Trì. Đặc biệt, vai Đường Tăng với màn hát Only You hài hước đã trở thành dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của ông.

Dù thành công trên màn ảnh, La Gia Anh vẫn gắn bó với kịch truyền thống. Năm 2018, ông được trao Huân chương đặc biệt nhằm ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật.

Về đời tư năm 2009, La Gia Anh kết hôn với diễn viên Uông Minh Thuyên sau nhiều năm gắn bó. Vợ ông là một trong những gương mặt chủ chốt của TVB trong thập niên 1970-1980, từng tham gia các tác phẩm như: Thử thách nghiệt ngã, Dương Môn nữ tướng, Sở Lưu Hương, Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1978), Mẹ chồng khó tính và Sóng gió gia tộc. Hai người không có con.

Ở tuổi 80, La Gia Anh vẫn miệt mài làm việc giữa những lo toan về sức khỏe và tuổi già. Sau nhiều lần đối diện với bệnh hiểm nghèo, ông chọn sống lạc quan, làm việc khi còn có thể và chuẩn bị cho tương lai bằng chính sức lao động của mình.