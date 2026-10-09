'Đường Tăng' La Gia Anh chăm chỉ kiếm tiền chữa bệnh ở tuổi 80

Mới đây, nghệ sĩ Hong Kong La Gia Anh đón sinh nhật tuổi 80 bên bà xã Uông Minh Thuyên cùng đông đảo người thân, bạn bè. Theo HK01, Uông Minh Thuyên chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của chồng trên trang cá nhân, kèm lời chúc ông luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sống lâu. Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng, với sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới nghệ thuật.

Trong loạt ảnh, La Gia Anh diện vest tối màu, quàng khăn đỏ, xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn. Nam nghệ sĩ cùng bà xã nắm tay cắt bánh sinh nhật và chụp ảnh với các khách mời. Đáng chú ý, một số nghệ sĩ trẻ còn quỳ gối dâng trà chúc thọ, thể hiện sự kính trọng dành cho ông, một tên tuổi lâu năm của sân khấu kịch Quảng Đông.

La Gia Anh đón sinh nhật tuổi 80 bên bà xã Uông Minh Thuyên cùng đông đảo người thân, bạn bè. Ảnh: IG@wang_liza.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với HK01, La Gia Anh tiết lộ ông vẫn bận rộn với công việc dù đã bước sang tuổi 80. Lịch trình dày đặc khiến nam nghệ sĩ gần như không có thời gian nghỉ ngơi hay đi du lịch.

"Bận lắm, bận lắm. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Ban đầu, tôi nghĩ mình không nên làm quá nhiều việc. Nhưng đôi khi vì nể nang các mối quan hệ, khó từ chối lời mời nên lại nhận lời. Có lúc chỉ là gặp gỡ mọi người, có lúc quay quảng cáo. Mà công việc quảng cáo lại kéo theo nhiều thứ khác, đâu phải mình muốn thế nào cũng được. Thành ra muốn nghỉ cũng không xong", ông chia sẻ.

La Gia Anh cho biết đã từ chối nhiều lời mời nhưng vẫn khó ngừng làm việc hoàn toàn. Ngoài khoản tiền sinh hoạt đưa cho bà xã, chi phí khám chữa bệnh đắt đỏ cũng là một trong những lý do khiến ông chưa dám nghỉ hưu.

Theo nam nghệ sĩ, mỗi tháng ông tốn hơn 10.000 HKD (1.274 USD) cho việc khám chữa bệnh. Sau nhiều lần chống chọi với ung thư, La Gia Anh muốn dành dụm thêm tiền để có điều kiện chăm sóc bản thân tốt hơn khi về già.

"Thực ra, tiền đi khám bác sĩ của tôi rất đắt. Tôi còn nghĩ đến sau này, khi lớn tuổi hơn, trong tay có nhiều tiền một chút thì sẽ có nhiều người chăm sóc mình hơn. Nếu không thì sẽ rất khổ", ông nói.

La Gia Anh tiết lộ chưa dám nghỉ hưu vì chi phí khám chữa bệnh hơn 10.000 HKD mỗi tháng. Ảnh: HK01.

Dù vậy, La Gia Anh cho biết sức khỏe hiện tại tương đối tốt. Trước đây, ông thường xuyên bị đau lưng, nhức mỏi cơ thể và phải đi massage hai, ba ngày một lần. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng này đã cải thiện đáng kể, đến mức có khi hai tháng ông mới đi massage một lần.

La Gia Anh sinh năm 1946, là nghệ sĩ nổi tiếng Hong Kong, có nhiều năm hoạt động trên sân khấu và màn ảnh. Ông được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Đường Tăng trong Đại thoại Tây du (1995), đóng cùng Châu Tinh Trì. Nhân vật Đường Tăng với tính cách hài hước, nói nhiều đã trở thành một trong những vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của ông.

Về sức khỏe, La Gia Anh từng bốn lần chống chọi với ung thư. Ông được chẩn đoán mắc ung thư gan lần đầu vào năm 2004, sau đó tiếp tục điều trị bệnh và từng mắc ung thư tuyến tiền liệt. Tháng 8/2025, nam nghệ sĩ lên tiếng bác bỏ thông tin từ chối chữa bệnh, khẳng định vẫn sử dụng liệu pháp hormone để kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt.