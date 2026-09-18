Đường Tam Trinh: Mở không gian phát triển phía Nam Hà Nội
Sau nhiều năm chờ đợi, dự án cải tạo, mở rộng đường Tam Trinh đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tuyến đường dài khoảng 3,5km, kết nối từ đường Minh Khai đến Vành đai 3, được mở rộng với quy mô 6 làn xe. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ giảm áp lực giao thông mà còn mở ra một không gian phát triển mới, đồng bộ hơn cho khu vực phía Nam Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-tam-trinh-mo-khong-gian-phat-trien-phia-nam-ha-noi-418308.htm