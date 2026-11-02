Đường tạm dân sinh sát bên dự án Tổ hợp giáo dục FPT xuống cấp, sụt lún

Theo ghi nhận, đoạn đường tạm dẫn vào nơi sinh sống của hàng chục hộ dân sống sát bên Tổ hợp giáo dục FPT bị sụt lún nghiêm trọng ở nhiều đoạn khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

Con đường tạm bị xuống cấp, sụt lún

Có đoạn sụt sâu tới khoảng 30cm, các xe đi lại rất khó khăn. Ngoài người dân trong khu vực, công nhân của dự án cũng thường xuyên phải đi lại trên đoạn đường tạm để vào công trình.

Ghi nhận khoảng 30 phút vào sáng 2/11 có nhiều xe máy, ô tô lưu thông qua con đường tạm để vào công trình, khu vực người dân sinh sống.

Do các hố sụt lún sâu khiến các phương tiện rất khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường xuống cấp. Phía đầu đường, chủ đầu tư có cắm biển tải trọng dưới 3 tấn và lắp đặt camera giám sát.

Xe tải bị nghiêng hẳn sang một bên khi đi qua đoạn bị sụt lún

Liên quan đến tình trạng đường xuống cấp, trước đó, chiều 30/10, UBND phường Tân Đông Hiệp đã tổ chức cuộc họp nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lối đi dân sinh trên về công tác bồi thường, hỗ trợ và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án Tổ hợp giáo dục FPT.

Ông Trần Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp chủ trì cuộc họp, với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư FPT, các bộ phận chuyên môn và các hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án Tổ hợp giáo dục FPT được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8,4ha

Tại cuộc họp, người dân phản ánh tình trạng tuyến đường tạm xuống cấp, sụt lún, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất.

Đại diện chủ đầu tư FPT thống nhất phối hợp gia cố, sửa chữa mặt đường, bổ sung vật liệu và lu lèn các vị trí hư hỏng; đồng thời bố trí biển báo, barie và camera giám sát nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Trước mắt, thống nhất tạo điều kiện cho người dân lưu thông trên tuyến đường tạm trong thời gian tối đa 12 tháng, với tải trọng phương tiện dưới 3 tấn.

Đối với giải pháp giao thông lâu dài, UBND phường xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường D14 (DT14) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của người dân.

Phường sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công.

Cuộc họp cũng trao đổi về việc khắc phục tình trạng gián đoạn thoát nước, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ….

Chủ đầu tư FPT lắp biển tải trọng và camera giám sát ở đầu đường

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND phường đề nghị các bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục các vấn đề phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực dự án.

Đồng thời vận động người dân phối hợp, thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định pháp luật.

Thông qua cuộc họp, UBND phường Tân Đông Hiệp thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dự án Tổ hợp giáo dục FPT Bình Dương được khởi công từ tháng 6/2025, dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8,4ha với tổng diện tích sàn khoảng 130.000m². Dự án bao gồm Trường Đại học FPT cùng hệ thống giáo dục phổ thông, cao đẳng và các hạng mục đồng bộ như ký túc xá, nhà đa năng, khu thể thao, khu dịch vụ và hệ thống hạ tầng hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, sinh hoạt của người học. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 543 tỷ đồng.