Đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội trước ngày thông xe

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức lễ công bố danh mục các công trình, dự án khởi công, khánh thành và triển khai thực hiện. Danh sách trải rộng từ giao thông, môi trường, khu công nghiệp đến văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục.

Tại lĩnh vực giao thông có 2 dự án, công trình dự kiến khánh thành (thông xe kỹ thuật), gồm: Đường song hành thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, đường song hành Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội đã cơ bản thành hình, khối lượng thi công đạt khoảng 90%.

Tuyến đường vành đai 4 - vùng Thủ đô dài khoảng 113 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh với điểm đầu kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long, gồm khoảng 103 km tuyến chính và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Đoạn qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 56,5 km đang được đẩy nhanh thi công.

Trong đó, dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận Hà Nội thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đến nay đã thành hình, khối lượng thực hiện đạt khoảng 90%.

Theo đó, tuyến đường song hành đã cơ bản hoàn thành việc thảm nhựa.

Đường được thiết kế 3 làn xe mỗi chiều, chạy song song với vành đai 4, nhiều hạng mục đang được hoàn thiện.

Cùng với việc hoàn thiện mặt đường, hệ thống đèn chiếu sáng, vạch kẻ đường và rào chắn an toàn cũng đã được lắp đặt.

Cũng theo ghi nhận, tại các nút giao, hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã được lắp đặt chờ đưa vào hoạt động, bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông.

Theo thiết kế, phần lõi vành đai 4 là tuyến cao tốc 6 làn xe, dành cho các phương tiện lưu thông với tốc độ khoảng 100 km/h. Dải đất hai bên tuyến cao tốc dành để phát triển tuyến đường sắt quốc gia vành đai trong các giai đoạn tiếp theo.

Phía ngoài cùng là hệ thống đường song hành, đường gom đô thị, dải cây xanh cảnh quan và hành lang an toàn hạ tầng. Toàn tuyến có mặt cắt ngang rộng từ 90 đến 135 m.

Tại địa bàn xã Ô Diên, tuyến đường song hành cơ bản hoàn thành. Người dân đã có thể lưu thông được trên tuyến.

Đường song hành Vành đai 4 mở lối giúp tăng cường kết nối giao thông giữa các xã Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức...

Đường song hành Vành đai 4 đoạn qua địa bàn xã Hồng Vân đã cơ bản hoàn thành. Những hạng mục cuối cùng của đường song hành.

Đường song hành thuộc Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội đã cơ bản thành hình, sẵn sàng hướng tới các mốc thông xe kỹ thuật trong tháng 10, tháng 11 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12/2026.