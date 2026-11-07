Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành gây chú ý với phim mới Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây

Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành, khai thác câu chuyện tình cảm giữa hai người trẻ có hoàn cảnh và tính cách khác biệt nhưng cùng mang trong lòng những tổn thương riêng.

Theo thông tin từ đơn vị phát hành, phim có 24 tập, thuộc thể loại thanh xuân, tình cảm, do đạo diễn Mao Đích Thụ thực hiện, kịch bản của Thí Dã. Dự án được sản xuất bởi Ninh Mông Ảnh Thị, Hữu Ý Tư và Mango TV. Ngoài hai diễn viên chính, Trần Thiên Minh cũng có tên trong danh sách diễn viên được nền tảng giới thiệu.

Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành trong phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây.

Trong phim, Dương Siêu Việt đảm nhận vai Trịnh Vũ, cô gái có tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh nhưng sớm phải gánh trên vai nhiều áp lực gia đình. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn và chi phí chữa bệnh cho mẹ, Trịnh Vũ vừa nỗ lực học tập để giành học bổng, vừa tranh thủ làm thêm kiếm tiền. Cuộc sống khiến cô không có nhiều thời gian để yếu đuối, đồng thời hình thành tính cách độc lập và quyết liệt.

Đối lập với Trịnh Vũ là Trần Nghiễn Chu do Đổng Tư Thành thủ vai. Sau biến cố anh trai qua đời, chàng trai dần khép mình, ít giao tiếp và mang tâm lý cô độc. Khi trở lại trường học, anh trở thành đối thủ cạnh tranh của Trịnh Vũ trong chuyện học tập. Hai người ban đầu thường xuyên so kè, không ai muốn nhường ai, đặc biệt khi cả hai đều đặt mục tiêu giành học bổng lên hàng đầu.

Tuy nhiên, những lần va chạm cũng khiến họ nhận ra điểm tương đồng trong hoàn cảnh và suy nghĩ. Trịnh Vũ nhìn thấy phía sau vẻ lạnh lùng của Trần Nghiễn Chu là một người đang chịu tổn thương, còn chàng trai dần nhận ra sự kiên cường của cô gái luôn phải tự mình giải quyết mọi vấn đề. Từ đối thủ, họ trở thành người đồng hành, giúp nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Dương Siêu Việt trong vai Trịnh Vũ.

Điểm đáng chú ý của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây nằm ở cách xây dựng tình cảm từ những chi tiết đời thường, thay vì chỉ tập trung vào các tình huống lãng mạn kịch tính. Hình ảnh hai nhân vật gặp nhau trong giờ thể dục, quan tâm đến thành tích chạy bộ hay cùng trải qua những khoảnh khắc nhỏ ở trường học được sử dụng để tạo nên nhịp cảm xúc nhẹ nhàng. Câu chuyện cũng đặt trọng tâm vào hành trình trưởng thành, khi mỗi người học cách đối diện với mất mát và áp lực cuộc sống.

Phim bắt đầu phát sóng trên Mango TV từ trưa 6/11, trong khi lịch chiếu truyền hình trên đài Hồ Nam được ấn định từ ngày 11/11. Ngày 7/11, chương trình nội dung đồng hành khai thác cuộc sống của hai nhân vật ngoài bối cảnh phim cũng được giới thiệu trên Mango TV, tiếp tục kéo dài hoạt động quảng bá cho dự án.

Một số tài khoản người hâm mộ và trang theo dõi phim ảnh chia sẻ thông tin tác phẩm vượt mốc nhiệt độ 100 triệu và đứng đầu bảng thảo luận trong chưa đầy 24 giờ. Tuy nhiên, đây chưa phải số liệu lượt xem được Mango TV công bố chính thức, vì vậy cần phân biệt chỉ số lan truyền trên mạng với thành tích phát sóng được nền tảng xác nhận.

Đổng Tư Thành trong vai Trần Nghiễn Chu.

Với câu chuyện tình cảm chữa lành cùng sự kết hợp của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đang có lợi thế để tiếp cận nhóm khán giả yêu thích dòng phim thanh xuân. Thành tích trong những ngày tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ nhịp câu chuyện và tạo được sự đồng cảm với hành trình của hai nhân vật chính.