Đường sắt Việt Nam xác định phát triển TOD là trụ cột chiến lược

VNR ra mắt Ban Phát triển tài sản và đô thị theo định hướng giao thông công cộng đường sắt. Ảnh: VNR

Theo đó, Ban Phát triển tài sản và TOD đường sắt có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch khai thác tài sản; hướng dẫn, giám sát các đơn vị trực thuộc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, gia tăng nguồn thu ngoài vận tải.

Đơn vị này cũng nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với các nhà ga; chuẩn bị dự án đầu tư, tìm kiếm đối tác, xây dựng mô hình hợp tác, liên doanh, liên kết nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng tài sản đường sắt. Đồng thời, phát triển các sản phẩm, dịch vụ thương mại và khai thác hạ tầng viễn thông thuộc phạm vi được giao.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR Đặng Sỹ Mạnh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VNR

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR Đặng Sỹ Mạnh khẳng định, việc thành lập Ban Phát triển tài sản và TOD là bước đi ban đầu nhưng có ý nghĩa chiến lược. Phát triển tài sản và TOD được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của Tập đoàn, bên cạnh hạ tầng, vận tải và công nghiệp, hướng tới mục tiêu “lấy đường sắt nuôi đường sắt”.

Dẫn kinh nghiệm Nhật Bản, ông Đặng Sỹ Mạnh cho biết, nhiều khu ga được tổ chức lại không gian, tập trung hạ tầng đường sắt hoặc đưa xuống ngầm để dành quỹ đất phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ. Tại một số quốc gia, nguồn thu từ TOD thậm chí vượt doanh thu vận tải, đồng thời góp phần hình thành những đô thị hiện đại, sầm uất quanh nhà ga.

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh, thời gian qua, đường sắt Việt Nam chủ yếu tập trung quản lý tài sản, chưa chú trọng đúng mức đến phát triển, khai thác thương mại và TOD. Vì vậy, cần thay đổi tư duy, chuyển từ quản lý đơn thuần sang khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có.

Chủ tịch VNR yêu cầu Ban Phát triển tài sản và TOD khẩn trương xây dựng đề án, kế hoạch và lộ trình triển khai với các sản phẩm, mục tiêu cụ thể ngay trong năm 2026 và những năm tiếp theo; bảo đảm tuân thủ pháp luật, phát triển bền vững, tạo nguồn lực lâu dài cho ngành đường sắt.