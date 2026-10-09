Đường sắt Việt Nam tìm động lực tăng trưởng mới từ tài sản và TOD

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, ở Nhật Bản sau khi sắp xếp lại với công nghệ chạy tàu mới, người Nhật đã dồn tất cả hạ tầng của khu ga về một góc, góc còn lại phát triển TOD (mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng).

Thành lập Ban phát triển tài sản và TOD đường sắt thuộc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam. Ảnh: VNR.

Hoặc có những khu ga ngầm hóa hạ tầng, để phía trên phát triển TOD. Kết quả là nguồn thu mang lại từ TOD rất lớn, có những nước cao hơn doanh thu vận tải.

Trong đó có cả những giá trị không đong đếm được như sự hình thành của các thành phố khu ga, biến những khu ga vắng vẻ trở thành những đô thị hiện đại và sầm uất.

“Cho đến nay, đường sắt Việt Nam mới chỉ dừng ở việc cố gắng làm khâu quản lý, chứ chưa chú ý và hiệu quả trong khâu phát triển tài sản và TOD. Chúng ta cần định vị lại và cố gắng làm thật tốt giải pháp này. Mục tiêu là lấy đường sắt nuôi đường sắt”, Chủ tịch HĐTV VNR đề cập.

Đồng thời yêu cầu Ban phát triển tài sản và TOD đường sắt cần thay đổi từ định vị, tư duy đến hành động, làm đúng pháp luật, làm bền vững, vì mục tiêu lâu dài, nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm quốc tế và bám sát 2 nhiệm vụ chiến lược của Tập đoàn.

Theo quyết định, Trưởng Ban phát triển tài sản và TOD Đường sắt Việt Nam là ông Lê Đình Hà, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn và 3 Phó Trưởng Ban là bà Phạm Thị Huế, ông Phạm Thanh Tùng và ông Nguyễn Trọng Hiếu.

Ban Phát triển tài sản và TOD Đường sắt là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐTV và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam trong công tác quản lý, đầu tư, phát triển và khai thác thương mại quỹ đất, tài sản của Tập đoàn.

Chủ trì xây dựng danh mục, chiến lược và kế hoạch khai thác tài sản, đồng thời hướng dẫn, giám sát các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và gia tăng doanh thu ngoài vận tải.

Thực hiện nghiên cứu, chuẩn bị dự án đầu tư, tìm kiếm và đàm phán với các đối tác, nhà đầu tư. Xây dựng các mô hình hợp tác, liên doanh, liên kết để phát huy tiềm năng tài sản đường sắt.