Văn hóaDu lịch

Đường sắt tung ưu đãi giảm giá vé nhiều đoàn tàu du lịch

Ngành đường sắt đang triển khai giảm giá vé trên nhiều tuyến như Đà Nẵng - Hà Nội, Đà Nẵng - Diêu Trì, Sài Gòn - Nha Trang với mức giảm từ 10 - 40%, tùy hành trình, mác tàu và loại chỗ.

Báo Nhà báo và Công luận
135 liên quanGốc

Cụ thể, đối với vé tàu chặng Đà Nẵng - Diêu Trì và ngược lại giảm 40% đối với giường nằm và 15% đối với ghế ngồi.

Những sản phẩm mới của ngành đường sắt đem đến cho du khách những trải nghiệm du lịch độc đáo; mang hơi thở của văn hoá, lịch sử bản địa. Ảnh: VNR.

Những sản phẩm mới của ngành đường sắt đem đến cho du khách những trải nghiệm du lịch độc đáo; mang hơi thở của văn hoá, lịch sử bản địa. Ảnh: VNR.

Trên tuyến Đà Nẵng - Hà Nội chiều Đà Nẵng đi, các tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 và SE20 giảm 30% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi.

Chiều Hà Nội đi, các tàu SE1, SE7, SE5 và SE9 giảm 20% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi. Các tàu SE3 và SE19 giảm lần lượt 15% và 10% đối với hai loại chỗ này.

Ngoài ra trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ. Tuyến Sài Gòn - Tuy Hòa, Diêu Trì áp dụng mức giảm 10% đối với hành trình từ Sài Gòn đến Nha Trang và từ Diêu Trì đến Tuy Hòa.

Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh và ngược lại, các tàu NA1/NA2 giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ.

Cùng với chính sách giảm giá vé, hành khách đi tàu trên các hành trình Huế - Đà Nẵng hoặc Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Thế Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/duong-sat-tung-uu-dai-giam-gia-ve-nhieu-doan-tau-du-lich-post366929.html