Đường sắt tung ưu đãi giảm giá vé nhiều đoàn tàu du lịch
Ngành đường sắt đang triển khai giảm giá vé trên nhiều tuyến như Đà Nẵng - Hà Nội, Đà Nẵng - Diêu Trì, Sài Gòn - Nha Trang với mức giảm từ 10 - 40%, tùy hành trình, mác tàu và loại chỗ.
Cụ thể, đối với vé tàu chặng Đà Nẵng - Diêu Trì và ngược lại giảm 40% đối với giường nằm và 15% đối với ghế ngồi.
Trên tuyến Đà Nẵng - Hà Nội chiều Đà Nẵng đi, các tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 và SE20 giảm 30% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi.
Chiều Hà Nội đi, các tàu SE1, SE7, SE5 và SE9 giảm 20% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi. Các tàu SE3 và SE19 giảm lần lượt 15% và 10% đối với hai loại chỗ này.
Ngoài ra trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ. Tuyến Sài Gòn - Tuy Hòa, Diêu Trì áp dụng mức giảm 10% đối với hành trình từ Sài Gòn đến Nha Trang và từ Diêu Trì đến Tuy Hòa.
Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh và ngược lại, các tàu NA1/NA2 giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ.
Cùng với chính sách giảm giá vé, hành khách đi tàu trên các hành trình Huế - Đà Nẵng hoặc Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/duong-sat-tung-uu-dai-giam-gia-ve-nhieu-doan-tau-du-lich-post366929.html