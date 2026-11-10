Đường sắt tung ưu đãi giảm giá vé nhiều đoàn tàu du lịch

Cụ thể, đối với vé tàu chặng Đà Nẵng - Diêu Trì và ngược lại giảm 40% đối với giường nằm và 15% đối với ghế ngồi.

Những sản phẩm mới của ngành đường sắt đem đến cho du khách những trải nghiệm du lịch độc đáo; mang hơi thở của văn hoá, lịch sử bản địa. Ảnh: VNR.

Trên tuyến Đà Nẵng - Hà Nội chiều Đà Nẵng đi, các tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 và SE20 giảm 30% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi.

Chiều Hà Nội đi, các tàu SE1, SE7, SE5 và SE9 giảm 20% giá vé giường nằm, 15% giá vé ghế ngồi. Các tàu SE3 và SE19 giảm lần lượt 15% và 10% đối với hai loại chỗ này.

Ngoài ra trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ. Tuyến Sài Gòn - Tuy Hòa, Diêu Trì áp dụng mức giảm 10% đối với hành trình từ Sài Gòn đến Nha Trang và từ Diêu Trì đến Tuy Hòa.

Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh và ngược lại, các tàu NA1/NA2 giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ.

Cùng với chính sách giảm giá vé, hành khách đi tàu trên các hành trình Huế - Đà Nẵng hoặc Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.