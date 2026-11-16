Đường sắt Trung Quốc vận chuyển 3,42 tỷ tấn hàng hóa trong 10 tháng

Mạng lưới đường sắt quốc gia Trung Quốc đã vận chuyển 3,42 tỷ tấn hàng hóa trong 10 tháng qua, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trong 10 tháng kể từ đầu năm 2026, mạng lưới đường sắt quốc gia Trung Quốc đã vận chuyển 3,42 tỷ tấn hàng hóa, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này đến từ việc mở rộng các kết nối vận tải hàng hóa quốc tế và tăng cường các dịch vụ vận tải đa phương thức, nhằm nâng cao hiệu quả logistics và hỗ trợ hoạt động thương mại.

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc (China State Railway Group), trung bình mỗi ngày có 189.200 toa xe hàng được xếp hàng hóa, tăng 1,8% so với năm 2025. Các dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt quốc tế tiếp tục phát triển, củng cố các liên kết vận tải giữa Trung Quốc và các thị trường nước ngoài.

Từ tháng 1 đến tháng 10, các chuyến tàu hàng Trung Quốc - châu Âu đã thực hiện 18.600 lượt vận chuyển, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó, các chuyến tàu hàng Trung Quốc - Trung Á thực hiện 12.100 lượt, tăng 1,9%.

Các nỗ lực tích hợp vận tải đường sắt với các phương thức vận chuyển khác đã được đẩy mạnh, mang đến cho các doanh nghiệp những dịch vụ logistics linh hoạt hơn. Lượng hàng container vận chuyển qua phương thức kết hợp đường sắt - đường biển tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi khối lượng hàng hóa vận chuyển kết hợp đường sắt - đường bộ tăng 48,4%, đạt 385 triệu tấn.

Tập đoàn cũng mở rộng các dịch vụ logistics tùy chỉnh, ký kết 1.675 hợp đồng với tổng khối lượng hàng hóa 1,32 tỷ tấn trong 10 tháng kể từ đầu năm 2026. Các dịch vụ vận tải hàng hóa nhanh nội địa cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể; trong giai đoạn này, đã có 41.900 chuyến tàu vận tải hàng hóa liên vùng được thực hiện, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng khối lượng hàng hóa đạt 45,92 triệu tấn, tăng 37%.

Mạng lưới đường sắt Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là than và lương thực. Sản lượng vận chuyển than đạt 1,75 tỷ tấn, trong đó có 1,16 tỷ tấn phục vụ sản xuất điện. Các cơ quan chức năng đã tăng cường vận chuyển than từ các khu vực sản xuất trọng điểm nhằm đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho các nhà máy điện khi miền Bắc Trung Quốc bước vào mùa sưởi ấm mùa Đông. Sản lượng vận chuyển lương thực đạt hơn 100 triệu tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ một năm trước, nhờ vào các cơ chế ưu tiên trong vận tải.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện các dịch vụ vận tải hàng hóa và tăng cường kết nối logistics, góp phần giảm chi phí vận chuyển cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.