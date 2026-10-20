Đường sắt Trung Quốc đạt kỷ lục về lượng hành khách trong 9 tháng đầu năm

Hành khách chờ tàu tại một nhà ga ở Trung Quốc. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Sự gia tăng mạnh mẽ này được thúc đẩy từ việc mở rộng các dịch vụ đường sắt cùng nhu cầu ngày càng cao đối với hoạt động du lịch và di chuyển xuyên biên giới.

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc (China State Railway Group), trong giai đoạn này, trung bình mỗi ngày có 11.511 chuyến tàu chở khách được vận hành, tăng 5,3% so với năm ngoái.

Đơn vị này đã tăng cường dịch vụ trên các tuyến đường phổ biến, đồng thời đưa vào khai thác các tuyến đường sắt cao tốc mới mở, chẳng hạn như đoạn Hùng An - Thương Khâu thuộc tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Hong Kong và tuyến đường sắt cao tốc Cáp Nhĩ Tân - Y Xuân.

Số lượng hành khách nước ngoài sử dụng dịch vụ đường sắt ở nước này ghi nhận mức tăng trưởng đặc biệt ấn tượng, đạt 19 triệu lượt, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước. Các dịch vụ đường sắt xuyên biên giới cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến - Hong Kong đạt 25,85 triệu lượt hành khách xuyên biên giới (tăng 11,8%), trong khi tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào đạt 265.000 lượt hành khách xuyên biên giới, tăng 37,8%.

Các dịch vụ đường sắt phục vụ du lịch cũng được mở rộng, với 2.860 chuyến tàu du lịch được triển khai khắp Trung Quốc, tăng 25,5% so với năm ngoái, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận các danh thắng và địa điểm văn hóa. Ngoài ra, 947 chuyến tàu chuyên biệt đã được tổ chức để phục vụ hành khách tham dự các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, triển lãm và các hoạt động khác.

Đơn vị vận hành đường sắt Trung Quốc cũng mở rộng các dịch vụ dành cho hành khách, bao gồm toa tàu yên tĩnh, dịch vụ vận chuyển thú cưng và hỗ trợ hành lý. Đơn vị này cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực vận tải và dịch vụ hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của Trung Quốc.