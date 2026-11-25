Làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao

Sáng 25/11, tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội đã trao đổi với cử tri 10 phường trên địa bàn Thủ đô.

Trả lời kiến nghị của cử tri phường Đống Đa về tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây là trục giao thông xương sống của quốc gia, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, trước hết là xây dựng hệ thống tiêu chuẩn công nghệ đường sắt của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 25/11.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thế giới hiện có nhiều công nghệ đường sắt, nhưng Việt Nam phải xác định công nghệ nào phù hợp nhất, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đồng bộ, bảo đảm an toàn và vận hành ổn định lâu dài. Các tiêu chuẩn cần được xác lập trước khi tính toán chi phí đầu tư.

Cùng với đó, Việt Nam cần làm rõ những công nghệ phải được chuyển giao, khả năng làm chủ ở từng hạng mục, từ đầu máy, toa tàu, đường ray đến hệ thống tín hiệu và điều hành chạy tàu. Việc đào tạo đội ngũ kỹ sư có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa cũng cần được tính toán ngay từ đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nếu chỉ mua thiết bị nước ngoài về lắp ráp, khi xảy ra hỏng hóc lại phải đưa ra nước ngoài sửa chữa, Việt Nam sẽ phụ thuộc vào đối tác, đồng thời đối mặt với nguy cơ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa tăng cao. Vì vậy, trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chuyển giao công nghệ, Việt Nam mới lựa chọn công nghệ của quốc gia phù hợp, xem xét phương án có giá thành thấp và thời gian thực hiện nhanh.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu từng bước nâng cao năng lực tự thực hiện qua mỗi dự án, tránh tình trạng vay vốn nước ngoài để xây dựng công trình rồi tiếp tục phụ thuộc vào nước ngoài trong quá trình vận hành. Chính phủ cần tính toán nguồn vốn theo từng giai đoạn, gắn với lựa chọn công nghệ và đào tạo nhân lực trong nước.

Bên cạnh đó, dự án cần được nghiên cứu kỹ về phương án xây dựng và tác động môi trường, nhất là khả năng thoát nước dọc tuyến, tránh cản trở dòng chảy tự nhiên, gây ngập úng và ảnh hưởng đời sống người dân. Tuyến đường sắt tốc độ cao cũng phải đặt trong tổng thể quy hoạch quốc gia, kết nối với khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và các phương thức vận tải khác, đáp ứng nhu cầu logistics.

Đối với Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố chủ động chuẩn bị mặt bằng, thông tin sớm cho người dân về dự kiến thu hồi đất, phương án và tiến độ thực hiện; đồng thời tính toán kết nối các nhà ga đường sắt tốc độ cao với hệ thống giao thông đô thị.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu bốn vấn đề Hà Nội cần quan tâm để phát triển bền vững, đồng thời đề nghị người dân tiếp tục giám sát, đóng góp ý kiến.

Thứ nhất, Hà Nội cần phát triển theo hướng mở, tạo thêm cơ hội cho các địa phương trong vùng. Thành phố không chỉ giải quyết ùn tắc tại từng nút giao mà cần phối hợp với các địa phương lân cận khi đầu tư đường vành đai, đường sắt đô thị; nghiên cứu hình thành các trung tâm sản xuất, dịch vụ dọc tuyến và thống nhất phương án kết nối.

Thứ hai, Thủ đô cần đóng góp nhiều hơn vào sức cạnh tranh của đất nước bằng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo. Dù có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, kỹ sư và doanh nhân giỏi, kết quả nghiên cứu vẫn còn chậm đi vào sản xuất. Thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn, nâng cao tay nghề và thu nhập cho người lao động.

Thứ ba, mỗi bước phát triển của Thủ đô phải gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân và gìn giữ những giá trị truyền thống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý quy hoạch các khu dân cư mới cần dành quỹ đất cho trường học, trạm y tế, sân chơi; đồng thời quan tâm điều kiện sống, sinh kế của người dân khi chỉnh trang phố cổ, bố trí tái định cư và phát triển nhà ở xã hội.

Thứ tư, Hà Nội cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý đất đai và sử dụng ngân sách. Thành phố phải sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung vốn hoàn thiện những hạng mục còn thiếu để đưa công trình vào sử dụng. Khi báo cáo trước HĐND và cử tri, người đứng đầu cơ quan chủ quản cần làm rõ tiến độ, vướng mắc, trách nhiệm giải quyết và thời hạn hoàn thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội. Ảnh TTXVN.

Đối với các trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, thành phố cần công khai phương án sử dụng, xem xét nhu cầu bố trí trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và thiết chế văn hóa tại những địa bàn còn thiếu. Đồng thời, để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, cần giao đủ thẩm quyền, bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho cấp cơ sở.