Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đặt mục tiêu khai thác năm 2029

Mặt bằng đạt khoảng 82%, thi công nhiều hạng mục cầu

Đến nay, Quảng Ninh đã bàn giao 226,88ha mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đạt khoảng 82%. Diện tích còn lại là 46,53ha. Một số địa bàn như Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, Hoàng Quế, Yên Tử và Hà An đạt khoảng 80%; riêng phường Đông Mai mới đạt 43%.

Công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện vẫn chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng đến việc triển khai đồng bộ các hạng mục trên tuyến.

Các nhà thầu đang tập trung thi công cầu và kết cấu phần dưới.

Song song với giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung thi công cầu và kết cấu phần dưới. Trên đoạn tuyến qua Quảng Ninh, hoạt động thi công được triển khai tại 45 vị trí trụ, với 237 cọc khoan nhồi đã hoàn thành.

Tại cầu vượt cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, các nhà thầu đã hoàn thành 84 cọc khoan nhồi tại 18 vị trí trụ; thi công được 10 bệ trụ và 4 thân trụ. Đây là những hạng mục nền tảng để hình thành kết cấu cầu trên tuyến.

Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư và các địa phương liên quan đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc về đất ở, tài sản trên đất, nuôi trồng thủy sản; đẩy nhanh việc hoàn thiện quỹ đất tái định cư và phương án di dời các công trình quốc phòng, an ninh.

Việc di dời hệ thống điện, viễn thông, chiếu sáng, nhất là các đường điện cao thế, cũng cần được khẩn trương triển khai. Tại những khu vực đã có mặt bằng, các đơn vị được yêu cầu rà soát điều kiện thi công, huy động nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời.

Tuyến đường dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế 350km/h

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có chiều dài khoảng 120km, điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội), điểm cuối tại khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, thành phố Quảng Ninh. Tuyến đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Phối cảnh phương án kiến trúc của công trình Nhà ga Hạ Long xanh - điểm cuối của Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Theo thiết kế, tuyến được đầu tư đường đôi, khổ đường 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế tuyến chính đạt 350km/h; riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ thiết kế 120km/h. Toàn tuyến dự kiến bố trí 5 nhà ga: Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh. Depot được đặt tại ga Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 147.370 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do ngân sách nhà nước bảo đảm. Riêng phần vốn đầu tư trên địa bàn Quảng Ninh khoảng 48.100 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 3.579 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành xây dựng trong năm 2028 và đưa vào khai thác thương mại năm 2029. Để đạt mục tiêu này, việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công trên những đoạn tuyến đã đủ điều kiện là những nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện.