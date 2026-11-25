Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam vừa lựa chọn được nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. (Ảnh minh hoạ).

Kết hợp năng lực quốc tế và kinh nghiệm bản địa

Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể - FEED và lập hồ sơ mời thầu) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Liên danh nhà thầu Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc trúng thầu với giá hơn 10.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng.

Liên danh gồm 8 thành viên, trong đó SYSTRA (Pháp) đứng đầu, cùng 3 doanh nghiệp Hàn Quốc là Sambo Engineering, Yooshin Engineering Corporation và Korea National Railway. Phía Việt Nam có Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Điểm đáng chú ý của liên danh này là sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu điều kiện trong nước. SYSTRA cùng 3 đơn vị tư vấn Hàn Quốc đã trực tiếp tham gia thiết kế, quản lý và vận hành các mạng lưới đường sắt tốc độ cao tại châu Âu và Hàn Quốc. Đây là lợi thế quan trọng để dự án tiếp cận kinh nghiệm về thiết kế hạ tầng, công nghệ, thông tin tín hiệu, điều khiển và tổ chức khai thác vận tải.

Trong khi đó, 4 doanh nghiệp Việt Nam có thế mạnh về tư vấn đường bộ, đường sắt, hầm, đồng thời am hiểu địa hình, địa chất, thủy văn, quy hoạch giao thông và hệ thống pháp luật, quy chuẩn trong nước. Theo ông Nguyễn Trung Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, sự phối hợp này giúp liên danh rút ngắn thời gian khảo sát hiện trường, xử lý hiệu quả các bài toán kỹ thuật đặc thù.

Đối với dự án có quy mô đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, việc kết hợp hai nhóm năng lực này có ý nghĩa thiết thực. Các phương án hướng tuyến, kết cấu hạ tầng, công nghệ và kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu cần được nghiên cứu đồng bộ, vừa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, vừa phù hợp điều kiện thực tế Việt Nam.

Gói thầu TV-02 giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Kết quả khảo sát, nghiên cứu và thiết kế FEED sẽ là cơ sở xác định hướng tuyến, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, tổng mức đầu tư, phục vụ quá trình thẩm định, phê duyệt dự án.

“Việc lựa chọn được đơn vị tư vấn để triển khai ngay giúp chủ đầu tư làm chủ đường găng tiến độ, sớm có cơ sở bàn giao hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương. Công tác này được thực hiện song song với quá trình hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư” - ông Nguyễn Trung Sơn cho biết.

Sự tham gia của 4 doanh nghiệp Việt Nam mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, đào tạo nhân lực và từng bước nâng cao năng lực thiết kế đường sắt tốc độ cao trong nước. (Ảnh minh hoạ).

Mở cơ hội nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt

Bên cạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án, sự tham gia của 4 doanh nghiệp tư vấn trong nước còn mang ý nghĩa lâu dài đối với ngành Giao thông vận tải. Đây là cơ hội để đội ngũ kỹ sư Việt Nam trực tiếp làm việc với chuyên gia Pháp, Hàn Quốc, tiếp cận quy trình quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ đường sắt tốc độ cao ngay từ giai đoạn khảo sát, nghiên cứu, thiết kế.

Việc tham gia ngay từ bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực tư vấn, từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án đường sắt trong tương lai.

Đáng chú ý, mục tiêu đào tạo và chuyển giao công nghệ được gắn với những nội dung cụ thể trong hợp đồng. Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long, tỷ lệ phân chia khối lượng công việc, giá trị hợp đồng và trách nhiệm giữa nhà thầu đứng đầu liên danh, các thành viên nước ngoài và 4 doanh nghiệp Việt Nam đã được xác định trong thỏa thuận liên danh. Những nội dung này sẽ được đưa vào thương thảo, trở thành điều khoản ràng buộc, đi kèm kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ và phần mềm tính toán cụ thể cho phía Việt Nam.

Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm hiệu quả hợp tác. Việc phân định rõ phần việc, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra sẽ tạo điều kiện để kỹ sư Việt Nam trực tiếp tham gia các khâu chuyên môn, tiếp thu phương pháp làm việc và tích lũy kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế.

Để bảo đảm chất lượng triển khai, quá trình thương thảo hợp đồng tập trung vào 4 nội dung: Tiến độ và đường găng chi tiết; chất lượng, sự hiện diện của nhân sự chủ chốt; cơ chế điều hành và trách nhiệm liên đới giữa các thành viên; cơ chế xử phạt hợp đồng. Trong đó, việc duy trì đội ngũ chuyên gia chủ chốt, yêu cầu chuyên gia nước ngoài làm việc trực tiếp tại Việt Nam và quy định rõ trách nhiệm của đơn vị đứng đầu liên danh sẽ góp phần bảo đảm tính thống nhất về giải pháp kỹ thuật trên toàn tuyến.

Theo kế hoạch, từ quý I đến quý III-2027, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo tư vấn và các bên liên quan tập trung khảo sát địa hình, địa chất dọc tuyến; ưu tiên bàn giao sớm hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng để các địa phương triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay trong năm 2027. Dự kiến cuối năm 2028, Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED sẽ hoàn thành, trình thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu xây lắp, phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2028.

Có thể thấy, lựa chọn liên danh tư vấn Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị đầu tư một dự án hạ tầng trọng điểm, mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực ngành tư vấn giao thông trong nước. Hiệu quả hợp tác không chỉ được đánh giá qua tiến độ, chất lượng hồ sơ dự án, mà còn ở khả năng tiếp thu, tích lũy và vận dụng công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là nền tảng để từng bước nâng cao tính tự chủ, hướng tới tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển mạng lưới đường sắt tốc độ cao của đất nước.