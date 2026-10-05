Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đặt mục tiêu khởi công tháng 12/2027

Ảnh AI

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng chiều dài 1.541 km, từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 67,34 tỷ USD, với thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2035.

Hiện chủ đầu tư đang triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngày 21/8/2026, chủ đầu tư đã phát hành hồ sơ yêu cầu cho một liên danh tư vấn nước ngoài và 5 đơn vị tư vấn trong nước.

Đến ngày 25/9/2026, liên danh tư vấn nước ngoài đã nộp hồ sơ đề xuất. Chủ đầu tư đang thực hiện các công việc theo trình tự, thủ tục quy định và đã báo cáo Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở tiến độ thực tế, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn tư vấn không thể hoàn thành trong quý 3/2026. Bộ đặt mục tiêu hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 4/2026.

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nỗ lực để khởi công vào tháng 12/2027.

Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án được thực hiện từ quý 4/2026 đến quý 4/2028. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tuyến đường sắt đi qua quyết định đầu tư, với mục tiêu hoàn thành trong quý IV/2028.

Các địa phương đang chủ động triển khai những công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đồng thời xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

Về giải ngân, Bộ Xây dựng cho biết dự án hiện chậm giải ngân so với mức bình quân chung của cả nước. Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện thủ tục điều chuyển kinh phí cho các địa phương phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2026 theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 22/9/2026, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đang rà soát, xác định cụ thể nhu cầu và khả năng giải ngân của dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền phương án điều hòa, điều chỉnh số vốn đã bố trí.

Cùng với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, công tác chuẩn bị cho một số tuyến đường sắt khác cũng đang được triển khai.

Đối với việc lập quy hoạch và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, tư vấn Viện 4 Trung Quốc đang hoàn thành hồ sơ báo cáo cuối kỳ của hai tuyến vào cuối tháng 9/2026. Theo kế hoạch, hồ sơ quy hoạch sẽ được bàn giao cho phía Việt Nam trong tháng 10/2026.