Đường sắt tổ chức chạy tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên

Hành khách tham gia các hoạt động nghệ thuật, thưởng thức trà trên tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên. Ảnh: VNR.

Đây là sản phẩm vận tải được xây dựng với sự phối hợp của Sở Du lịch Thái Nguyên, kết hợp hành trình bằng tàu hỏa và ô tô để phục vụ nhu cầu tham quan trong ngày hoặc lưu trú qua đêm. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi mềm và 1 toa xe cộng đồng. Tại toa xe này, hành khách có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật, thưởng thức trà và khám phá những sản phẩm ẩm thực đặc trưng chế biến từ trà xanh – nét văn hóa tiêu biểu của Thái Nguyên.

Tàu QT1/QT2 đón, trả khách tại các ga Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá. Giá vé toàn chặng Hà Nội – Lưu Xá là 180.000 đồng/vé. Hành khách có thể tự thiết kế chuyến đi hoặc đăng ký chương trình tham quan trọn gói.

Theo lịch chạy, tàu QT1 xuất phát ga Hà Nội lúc 6h25, đến ga Lưu Xá lúc 8h25. Tại Thái Nguyên, hành khách có thể sử dụng ô tô đưa đón để tham quan các địa danh, điểm du lịch theo nhu cầu hoặc chương trình đã đặt trước. Sau chuyến đi, du khách có thể trở về Hà Nội bằng ô tô trong ngày hoặc lưu trú qua đêm tại Thái Nguyên, sáng hôm sau trở về bằng tàu.

Ở chiều ngược lại, tàu QT2 xuất phát ga Lưu Xá lúc 8h50, đến ga Hà Nội lúc 10h50, phục vụ hành khách từ Thái Nguyên đến Thủ đô tham quan, vui chơi. Du khách có thể trở về trong ngày bằng ô tô hoặc lưu trú qua đêm, sau đó đi tàu về Thái Nguyên vào sáng hôm sau.

Để khuyến khích hành khách trải nghiệm sản phẩm mới, ngành Đường sắt áp dụng nhiều chính sách ưu đãi. Cụ thể, nhóm 3 hành khách được áp dụng mã giảm giá M2T1 (mua 2 tặng 1); nhóm 6 hành khách sử dụng mã M4T2 (mua 4 tặng 2). Khách đi tàu tập thể từ 7 người được giảm 15-30% tùy số lượng và thời gian mua vé; hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.

"Việc đưa vào khai thác đôi tàu du lịch cuối tuần được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm trải nghiệm mới, góp phần kết nối hoạt động du lịch, văn hóa và ẩm thực giữa Hà Nội và Thái Nguyên" - đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết.