Đường sắt tăng phí trả vé dịp cao điểm Tết để hạn chế đầu cơ. Ảnh: VNR

Theo tin từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, mức phí trả vé trong thời gian cao điểm Tết là 30%, cao hơn mức thông thường từ 10% giá vé.

Mức phí này áp dụng với tàu số chẵn chạy từ ngày 29-1 đến 8-2-2027 (tức từ 22 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng) và tàu số lẻ chạy từ ngày 9-2 đến 17-2-2027 (mùng 4 đến 12 tháng Giêng). Một số chuyến tàu trên tuyến Hà Nội - Phủ Lý - Đồng Hới cũng áp dụng mức phí này theo từng chiều và thời gian quy định.

Trong dịp cao điểm, vé cá nhân phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ; vé tập thể ít nhất 48 giờ.

Ngoài thời gian cao điểm, vé cá nhân trả trước từ 24 giờ trở lên chịu phí 10%; từ 4 đến dưới 24 giờ là 20% và không được trả vé nếu còn dưới 4 giờ trước giờ tàu chạy. Với vé tập thể, mức phí lần lượt là 10% khi trả trước từ 72 giờ và 20% khi trả trước từ 24 đến dưới 72 giờ; dưới 24 giờ không được trả vé.

Đối với đổi vé, hành khách cá nhân trả trước ít nhất 24 giờ chịu phí 5%; vé tập thể không được đổi.

Ngành đường sắt cũng giới hạn mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều, áp dụng trên cả kênh trực tuyến và trực tiếp.