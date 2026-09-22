Đường sắt tăng mạnh phí trả vé dịp cao điểm Tết để ngăn đầu cơ

Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, đường sắt áp dụng mức phí trả vé tàu tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 ở mức cao, cùng nhiều quy định chặt chẽ, nhằm phòng tránh nạn đầu cơ vé.

Theo đó, trong khi mức phí trả vé hiện nay chỉ từ 10% giá vé, thì mức phí trả vé trong khoảng thời gian cao điểm vận tải Tết là 30%.

Đường sắt áp dụng mức phí trả vé tàu tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đến 30%, nhằm phòng tránh nạn đầu cơ vé. (Ảnh: minh hoạ).

Mức phí này áp dụng đối với: Đoàn tàu số chẵn chạy trong khoảng thời gian từ ngày 29/1 - 8/2/2027 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng); đoàn tàu số lẻ chạy trong khoảng từ ngày 9/2 - 17/2/2027 (tức từ ngày mùng 4 - 12 tháng Giêng).

Đồng thời áp dụng đối với đoàn tàu số lẻ có ga đi là ga Hà Nội và có ga đến từ ga Phủ Lý đến ga Đồng Hới trong khoảng thời gian từ ngày 31/1 - 5/2/2027 (tức từ ngày 24 tháng Chạp đến 29 tháng Giêng); tàu số chẵn có ga đi từ ga Đồng Hới đến ga Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội trong khoảng từ ngày 9/2 - 14/2/2027 (tức từ ngày mùng 4 - 9 tháng Giêng).

Về quy định thời gian trả vé: Vé cá nhân cần trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên; vé tập thể cần trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé 48 giờ trở lên.

Ngoài thời gian trong các ngày vận tải cao điểm, mức phí trả vé được quy định: Vé cá nhân trả trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên lệ phí là 10% giá vé, từ 4 giờ đến dưới 24 giờ lệ phí là 20% giá vé. Đặc biệt, trả trước dưới 4 giờ không áp dụng trả vé.

Vé tập thể trả trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên lệ phí là 10% giá vé, từ 24 giờ đến dưới 72 giờ lệ phí là 20% giá vé, dưới 24 giờ không áp dụng trả vé.

Đối với hình thức đổi vé, vé cá nhân đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, lệ phí là 5% giá vé; không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể.

Đường sắt cũng giới hạn số lượng vé mỗi hành khách được mua: Khi đặt chỗ và mua vé qua các kênh trực tuyến hoặc trực tiếp mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều.