​Hôm nay 25.11.2026, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) vừa chính thức tiếp nhận thêm lô đầu máy diesel thế hệ mới D19E ngay trước thềm cao điểm vận tải hành khách và hàng hóa dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tiếp nhận thêm lô đầu máy diesel thế hệ mới D19E ngay trước thềm cao điểm vận tải hành khách và hàng hóa dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: VNR

Đây là lô đầu máy tiếp theo thuộc Dự án đầu tư đầu máy giai đoạn đến năm 2030, đánh dấu bước chuẩn bị thiết thực của VNR nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại hành trình an toàn và thuận tiện nhất cho người dân về quê đón Tết.

​Trước đó, vào cuối tháng 8.2026 tại ga Yên Viên (Hà Nội), VNR đã tiếp nhận lô đầu máy đầu tiên.

Sau quá trình kiểm tra kỹ thuật và chạy thử nghiệm nghiêm ngặt, lô phương tiện này đã chính thức được đưa vào vận dụng kéo tàu trên mạng lưới đường sắt quốc gia, hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn.

Các đầu máy này trang bị động cơ diesel CAT3512B, truyền động điện AC-DC với 6 động cơ điện kéo, đạt vận tốc thiết kế tối đa 120km/h. Ảnh: VNR

Theo thống kê sơ bộ, tổng số km vận dụng của lô máy đợt 1 đến nay đạt khoảng 25.000km.

Những hạng mục cải tiến đúc kết từ kinh nghiệm vận dụng thực tế đã góp phần giúp đầu máy vận hành ổn định khi kéo tàu khách và tàu hàng trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

​So với các thế hệ đầu máy D19E ("Đổi mới") trước đây, dòng đầu máy mới được nâng cấp toàn diện với hơn 40 hạng mục cải tiến kỹ thuật.

Đầu máy vận hành ổn định khi kéo tàu khách và tàu hàng trên tuyến đường sắt Thống Nhất. Ảnh: VNR

Các phương tiện này trang bị động cơ diesel CAT3512B, truyền động điện AC-DC với 6 động cơ điện kéo, đạt vận tốc thiết kế tối đa 120km/h.

Ngoài ra, đầu máy còn tích hợp nhiều thiết bị hiện đại nhằm tối ưu hóa hiệu suất và độ an toàn như hệ thống máy tính điều khiển thế hệ mới G300, khoang lái gia cường chống va chạm, máy nén gió trục vít giúp giảm tiếng ồn và độ rung, cùng kết cấu vật liệu thép cường độ cao, chống gỉ.

​Việc liên tiếp bổ sung các đầu máy mới có công suất lớn, độ tin cậy và ổn định cao không chỉ giúp nâng cao chất lượng kéo tàu, đảm bảo an toàn, đúng giờ, hiệu quả mà còn từng bước thay thế các phương tiện đã khai thác lâu năm, sắp hết niên hạn sử dụng.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa phương tiện của ngành Đường sắt Việt Nam.