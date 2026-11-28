Theo thông tin từ ngành đường sắt, khoảng 15 giờ ngày 28-11, mưa lũ gây sạt trôi nền đường tại mố cầu phía Nam, thuộc Km 1112+240, khu gian Tân Vinh - Vân Canh, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai với chiều dài khoảng 10m.

Đoạn đường sắt bị sạt lở. Ảnh: ĐSVN

Ông Trần Mạnh Tài, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh, cho biết, sự cố khiến hoạt động giao thông đường sắt qua khu vực bị gián đoạn, các đoàn tàu phải tạm dừng. Để bảo đảm hành trình cho hành khách, ngành đường sắt dự kiến tổ chức chuyển tải bằng đường bộ giữa ga Diêu Trì và ga Tuy Hòa.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án khắc phục. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, công tác sửa chữa dự kiến sẽ kéo dài.

Ngành đường sắt đang tập trung xử lý điểm sạt lở, sớm khôi phục hoạt động chạy tàu qua khu vực. Ông Phạm Nguyễn Chiến, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh cho biết, đơn vị đang tập trung phương tiện và nhân lực khắc phục sạt lở.