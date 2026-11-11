Đường sắt nối Gia Bình - Nội Bài: Người dân sẽ đi hai sân bay bằng cách nào?

Ga Gia Lâm có thể trở thành đầu mối kết nối sân bay

Ngày 9.11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Báo Xây dựng

Tại cuộc họp, Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối đường sắt kết nối với sân bay Gia Bình, đồng thời nghiên cứu phương án liên thông trực tiếp giữa sân bay Gia Bình và sân bay Nội Bài, nhằm hạn chế việc hành khách phải trung chuyển nhiều lần.

Theo phương án đang được nghiên cứu, từ ga Gia Lâm có thể tổ chức tuyến đường sắt đến sân bay Gia Bình, đồng thời kết nối với mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu lựa chọn phương án có cự ly ngắn nhất từ sân bay Gia Bình đến Hà Nội, thuận tiện cho hành khách và phù hợp với định hướng phát triển đô thị đa trung tâm của Thủ đô.

Đáng chú ý, phương án qua ga Gia Lâm có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài trong tương lai. Khi đó, hành khách đến hoặc rời sân bay Gia Bình có thể tiếp tục hành trình bằng đường sắt đến Nội Bài để nối chuyến và ngược lại.

Người dân có thể đi hai sân bay bằng cách nào?

Hiện phương án kết nối chưa được chốt về hướng tuyến và phương thức đầu tư, vì các cơ quan chức năng vẫn đang nghiên cứu, rà soát khả năng kết nối với mạng lưới đường sắt đã được quy hoạch.

Mô hình tuyến đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo định hướng được Bộ Xây dựng nêu tại cuộc họp, cần nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian. Nhà ga đường sắt cũng được đề nghị bố trí ngay trong khu vực sân bay Gia Bình để hành khách có thể chuyển tiếp thuận tiện giữa đường sắt và hàng không.

Như vậy, nếu phương án liên thông Gia Bình - Nội Bài được lựa chọn, hành trình của hành khách có thể được tổ chức theo hướng Gia Bình - ga Gia Lâm - Nội Bài, với khả năng vận hành các đoàn tàu liên thông để giảm số lần chuyển tuyến.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng hiện nay đã có tuyến tàu Gia Bình - Nội Bài để người dân sử dụng. Đây mới là phương án kết nối đang được nghiên cứu trong tổng thể mạng lưới đường sắt của Hà Nội và vùng Thủ đô.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương nghiên cứu mạng lưới đường sắt đô thị kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm Thủ đô, báo cáo phương án kết nối tổng thể trong tháng 11.2026.

Mục tiêu rút ngắn thời gian đi sân bay còn 30-45 phút

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nghiên cứu phương án để thời gian di chuyển bằng đường sắt từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không còn khoảng 30-45 phút.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho rằng việc kết nối các cảng hàng không với trung tâm Hà Nội cần được nghiên cứu đồng bộ giữa đường bộ, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia. Với sân bay Gia Bình, cần xác định rõ vai trò của ga Gia Lâm, ga trung tâm và các nhà ga trong mạng lưới để lựa chọn phương án thuận tiện nhất cho hành khách.

Bên cạnh đó, quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã bố trí ga đường sắt trong khu vực sân bay. Đây là cơ sở để nghiên cứu kết nối đường sắt đô thị từ Hà Nội qua Bắc Ninh vào nhà ga này.

Về lâu dài, việc hình thành mạng lưới kết nối hai sân bay được kỳ vọng giúp phân bổ hành khách giữa Gia Bình và Nội Bài, tăng khả năng kết nối vùng và giảm áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào hướng tuyến, năng lực vận tải, thời gian di chuyển và phương án tổ chức khai thác được lựa chọn.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Vì vậy, việc sớm xác định phương án kết nối đường sắt đang được đặt ra cùng với các phương án đường bộ và vận tải công cộng khác.

Hai sân bay cách nhau khoảng 43km

Theo thông tin từ địa phương, sân bay Gia Bình cách sân bay Nội Bài khoảng 43km. Hai sân bay nằm trong vùng trời có quan hệ khai thác chặt chẽ, do đó việc tổ chức mạng lưới giao thông kết nối cũng được tính toán trong tổng thể phương án khai thác hàng không khu vực phía Bắc.

Quy hoạch và phương án kết nối hiện nay hướng tới việc để Gia Bình bổ trợ cho Nội Bài, thay vì phát triển hai sân bay tách rời. Cùng với đường sắt, hệ thống đường bộ kết nối Gia Bình - Hà Nội cũng đang được triển khai.

Trước đó, Chính phủ đã yêu cầu nghiên cứu tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô theo hướng ngắn, thẳng và hiệu quả; đồng thời tính toán kết nối với các mạng lưới giao thông lớn của vùng.

Điểm đáng chú ý là phương án đường sắt Gia Bình - Nội Bài hiện vẫn ở giai đoạn nghiên cứu. Khi các cơ quan hoàn thiện hướng tuyến, vị trí nhà ga, phương thức đầu tư và tổ chức khai thác, người dân mới có thể xác định cụ thể thời gian, lộ trình và cách sử dụng tuyến đường sắt giữa hai sân bay.