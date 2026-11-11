Đường sắt mở đôi tàu khách cuối tuần kết nối Hà Nội với Thái Nguyên

Đôi tàu QT1/QT2 là sự kết hợp giữa trải nghiệm đường sắt, văn hóa trà, ẩm thực và tham quan các điểm đến. Ảnh: VNR

Theo kế hoạch, đôi tàu QT1/QT2 sẽ dừng đón, trả khách tại các ga Hà Nội, Long Biên, Đông Anh, Phổ Yên và Lưu Xá. Đoàn tàu gồm 5 toa khách ghế ngồi mềm và một toa cộng đồng.

Tại toa cộng đồng, hành khách có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật, thưởng thức trà và trải nghiệm các sản phẩm ẩm thực chế biến từ trà xanh, gắn với văn hóa trà Thái Nguyên. Chương trình tham quan được xây dựng với sự phối hợp của Sở Du lịch Thái Nguyên, kết nối các điểm đến và hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương.

Về lịch trình, tàu QT1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 25 phút, đến ga Lưu Xá lúc 8 giờ 25 phút. Sau khi đến Thái Nguyên, hành khách có thể sử dụng ô tô để tham quan các địa danh, điểm du lịch theo nhu cầu hoặc chương trình tour đã đặt trước.

Ở chiều ngược lại, tàu QT2 xuất phát từ ga Lưu Xá lúc 8 giờ 50 phút, đến ga Hà Nội lúc 10 giờ 50 phút, phục vụ hành khách từ Thái Nguyên đến Thủ đô.

Với phương án kết hợp đường sắt và ô tô, hành khách có thể lựa chọn tour tham quan trong ngày hoặc lưu trú qua đêm tại điểm đến. Khách đi từ Hà Nội có thể trở về trong ngày bằng ô tô hoặc nghỉ lại Thái Nguyên, sau đó đi tàu về Hà Nội vào sáng hôm sau. Tương tự, hành khách từ Thái Nguyên đến Hà Nội có thể trở về bằng ô tô trong ngày hoặc lưu trú qua đêm và trở lại bằng tàu vào sáng hôm sau.

Giá vé tàu toàn chặng Hà Nội - Lưu Xá là 180.000 đồng/vé. Ngoài hình thức mua vé tàu riêng để tự tổ chức hành trình, hành khách có thể đăng ký các chương trình tour trọn gói.

Để khuyến khích hành khách trải nghiệm sản phẩm mới, ngành đường sắt áp dụng một số chính sách ưu đãi. Cụ thể, nhóm 3 hành khách được áp dụng mã giảm giá M2T1 theo chương trình mua 2 tặng 1; nhóm 6 hành khách sử dụng mã M4T2 theo chương trình mua 4 tặng 2. Khách đi tàu tập thể từ 7 người trở lên được giảm giá từ 15% đến 30%, tùy số lượng khách và thời gian mua vé. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.

“Việc tổ chức chạy tàu QT1/QT2 không chỉ góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa Hà Nội và Thái Nguyên mà còn mở ra hướng khai thác mới trong phát triển sản phẩm du lịch liên kết giữa hai địa phương. Với sự kết hợp giữa trải nghiệm đường sắt, văn hóa trà, ẩm thực và tham quan các điểm đến, hành trình hứa hẹn mang đến cho du hách những trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện và đáng nhớ trong mỗi dịp cuối tuần,” lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam nhấn mạnh.