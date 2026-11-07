Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cần 3.840 nhân sự vận hành, bảo trì

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) dự kiến từ đầu năm 2027 sẽ tổ chức đào tạo nhân lực vận hành, bảo trì tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu 3.840 nhân sự đến năm 2035.

Thông tin được ông Hoàng Năng Khang, Phó tổng giám đốc VNR, đưa ra tại buổi làm việc giữa VNR, Trường Cao đẳng Đường sắt và Học viện Kỹ thuật Liễu Châu (Trung Quốc) chiều 6/11 về công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cho dự án.

Từ năm 2027 đường sắt sẽ đào tạo nhân sự vận hành và bảo trì tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh minh hoạ: AI).

Theo ông Khang, nhân lực vận hành và bảo trì đường sắt có yêu cầu chuyên môn cao, thời gian đào tạo dài và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác. Do đó, công tác đào tạo cần được triển khai sớm, trước khi tuyến đường sắt đi vào vận hành.

Các chức danh dự kiến được ưu tiên đào tạo gồm lái tàu, điều độ chạy tàu, bảo dưỡng và sửa chữa. Bên cạnh nhân lực trực tiếp, ngành đường sắt cũng cần chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung để đáp ứng yêu cầu tổ chức, điều hành hệ thống hiện đại.

VNR định hướng phối hợp với Trường Cao đẳng Đường sắt và Học viện Kỹ thuật Liễu Châu tổ chức đào tạo kết hợp. Trong đó, phần lý thuyết được triển khai tại Trường Cao đẳng Đường sắt với sự tham gia của chuyên gia Trung Quốc; nội dung thực hành thực hiện tại cơ sở của học viện.

Chương trình đào tạo phải bám sát công nghệ và phương tiện của dự án, tập trung vào các lĩnh vực như hệ thống điều khiển, tín hiệu, vận hành đầu máy, toa xe và phương tiện chuyên dụng. Đối với lái tàu và điều độ chạy tàu, học viên cần được thực hành để nắm vững quy trình, quy định và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh khi khai thác.

Theo ông Trương Trọng Vương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt, nhà trường đang chuẩn bị nhân lực theo hai hướng: bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lao động hiện có, nhất là lái tàu và điều độ chạy tàu; đồng thời xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành mới như thông tin tín hiệu và công trình đường sắt.

Về phía Học viện Kỹ thuật Liễu Châu, bà Dương Triết, Phó Bí thư Đảng ủy, cho biết học viện sẵn sàng phối hợp đào tạo các lĩnh vực vận tải, đầu máy, công trình, thông tin tín hiệu và kỹ thuật đường sắt.