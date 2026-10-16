Đường sắt kỷ niệm 145 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Các đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, đại sứ, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đã đến dự.

Về phía VNR có các đồng chí Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Tập đoàn; Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Đường sắt qua các thời kỳ; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện gia đình có 5 thế hệ gắn bó với ngành Đường sắt.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư, quà lưu niệm và lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Tập đoàn.

Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam Hoàng Gia Khánh phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc tại buổi Lễ, ông Hoàng Gia Khánh trân trọng cảm ơn các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, các đối tác, tổ chức trong nước và quốc tế đã ưu ái quan tâm, gửi lẵng hoa, điện mừng cùng những lời động viên, khích lệ đến cán bộ, người lao động của Tập đoàn.

Ôn lại hành trình hình thành và phát triển của Đường sắt Việt Nam, ông Hoàng Gia Khánh khẳng định, 145 năm là một hành trình đặc biệt, gắn liền với thăng trầm của đất nước, những thời khắc lịch sử và vận mệnh của dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hạng 3 cho Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam.

Năm 1881, tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho được khởi công, mở đầu lịch sử đường sắt trên đất nước Việt Nam. Cũng từ những đề-pô Gia Lâm, Trường Thi, Tháp Chàm, Dĩ An… đội ngũ công nhân Hỏa xa sớm giác ngộ cách mạng, trở thành một bộ phận tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, tích cực tham gia phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám thành công, Đường sắt Việt Nam bước sang một trang sử mới, trở thành đường sắt của một quốc gia độc lập, phục vụ sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, cách đây 80 năm, ngày 21/10/1946, cán bộ, công nhân viên Hỏa xa đã phục vụ chuyến tàu đặc biệt đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hải Phòng về Hà Nội. Người căn dặn: “Công việc Hỏa xa là một công việc quan trọng trong sự kiến thiết nước nhà. Tôi mong anh em Sở Hỏa xa lúc nào cũng đoàn kết, cố gắng để làm tròn nhiệm vụ”. Ngày 21/10 từ đó đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Đường sắt Việt Nam.

Ông Hoàng Gia Khánh xúc động chia sẻ: “Ngay tại nơi đây, nơi chúng ta đang tổ chức lễ kỷ niệm, nhà máy xe lửa Gia Lâm được người Pháp khởi công xây dựng từ 1902, cách đây 124 năm, đây chính là cơ sở đâu tiên về cơ khí công nghiệp của miền Bắc. Ngày 19/5/1955, nhà máy vô cùng vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000 và danh hiệu Anh hùng lao động năm 2004. Cũng chính địa chỉ đỏ này, đã được TP Hà Nội công nhận và gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến năm 2007”.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, với vai trò là tuyến vận tải chiến lược phục vụ tiền tuyến, đường sắt trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của kẻ thù. Trên những cung đường, cây cầu, nhà ga trở thành tọa độ lửa, các thế hệ cán bộ, công nhân Đường sắt vẫn kiên cường bám trụ, vừa chiến đấu, vừa lao động, sáng tạo để vượt qua sự phong tỏa, đánh phá của địch, giữ vững mạch máu giao thông, bảo đảm những chuyến tàu chi viện cho chiến trường miền Nam.

Với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường - Chết kiên cường, dũng cảm”, “Địch phá, ta sửa, ta đi, địch phá ta cứ đi”, những người Đường sắt đã viết nên những trang sử hào hùng bằng trí tuệ, lòng quả cảm và cả sự hy sinh. Trong những năm tháng ác liệt ấy, hàng nghìn cán bộ, công nhân, thanh niên xung phong Đường sắt đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hòa bình lập lại, với ý chí và sức lực phi thường, những người Đường sắt đã khẩn trương khôi phục tuyến đường sắt Bắc Nam. Ngày 31/12/1976, hai đoàn tàu Thống Nhất đồng thời chuyển bánh từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn, nối liền hai miền Nam Bắc, trở thành một trong những biểu tượng sinh động của độc lập, thống nhất, hòa bình và khát vọng dựng xây đất nước.

Trong những thời điểm đất nước gặp khó khăn, vai trò, trách nhiệm xã hội của ngành Đường sắt tiếp tục được thể hiện rõ nét. Trong đại dịch COVID-19, những chuyến tàu nghĩa tình đã đưa đồng bào từ vùng dịch trở về quê hương, vận chuyển miễn phí y, bác sĩ và hàng hóa thiết yếu. Trong thiên tai, bão lũ, đường sắt tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ. Tập đoàn luôn hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đặc biệt trong giai đoạn gần đây, ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Đường sắt Việt Nam, đó là sự thay đổi về tư duy trong xây dựng chiến lược, định hướng phát triển, biến điểm yếu thành thế mạnh, những sản phẩm mới đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho vận tải hành khách. Vận tải hàng hóa liên vận quốc tế liên tục được mở rộng theo hướng đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa. Hoạt động tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy được thực hiện quyết liệt, và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh đã từng bước phục hồi và tăng trưởng.

Với những đóng góp ấy, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Đường sắt đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

“Hôm nay, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, đây là sự ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo, ý chí vượt khó của cán bộ, đảng viên người lao động Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, ông Hoàng Gia Khánh chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh lịch sử ngành Đường sắt Việt Nam gắn liền với chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Qua nhiều giai đoạn, ngành tiếp tục khẳng định vai trò trong vận tải, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn đặt an toàn chạy tàu lên hàng đầu, chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động dự báo, phòng ngừa rủi ro; nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy hành khách và doanh nghiệp làm trung tâm. Cùng với đó, công tác đào tạo nhân lực cần đi trước 2 - 3 năm để đáp ứng nhu cầu của các dự án mới, với quy mô nhân lực được dự báo hơn 21.000 người.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Đường sắt hiện đại hóa quản trị trên nền tảng số, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, chuyển từ bảo trì bị động sang quản trị tài sản kết cấu hạ tầng theo vòng đời; tăng cường trách nhiệm giải trình, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và hiệu quả công việc...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hạng 3 cho Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và cá nhân đồng chí Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Tập đoàn; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc.