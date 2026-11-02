Đường sắt hút khách đoàn với xu hướng thuê nguyên chuyến tàu

Tháng 10, dù nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa giảm sau cao điểm du lịch hè, ngành Đường sắt vẫn ghi nhận nhiều đoàn khách tập thể lựa chọn thuê nguyên toa, nguyên đoàn tàu (charter).

Toa xe cộng đồng phục vụ đoàn khách thuê tàu theo hình thức charter (Ảnh: Traravico).

Điển hình, 6 đoàn tàu charter khởi hành từ ga Hà Nội đã đưa gần 2.000 cán bộ, nhân viên khu vực Hà Nội và Đồng bằng sông Hồng đến Đà Nẵng. Trong khi đó, đầu tháng 10, hai đoàn tàu SNT4 và SNT6 xuất phát từ ga Sài Gòn, đưa tổng cộng 900 khách của Công ty TNHH Maison Group đến Nha Trang.

Đáng chú ý, hình thức thuê tàu riêng cũng thu hút khách quốc tế, đặc biệt là du khách Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, ngành Đường sắt đã phục vụ 32 đoàn khách Trung Quốc đi tàu charter, với khoảng 15.000 lượt khách.

Ông Huỳnh Thế Sơn, đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, những năm gần đây, hình thức thuê nguyên đoàn tàu, nguyên toa ngày càng được các doanh nghiệp, trường học và đoàn khách đông người lựa chọn.

Ưu điểm của hình thức này là các đoàn có thể chủ động tổ chức hành trình theo nhu cầu, không phải chia nhỏ nhóm khách, đồng thời thuận tiện tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối trong suốt chuyến đi. Không gian trên tàu cũng có thể được trang trí, bố trí phù hợp với đặc thù từng đoàn.

Bên cạnh nhu cầu di chuyển, các đoàn khách còn có thể tổ chức gala, tiệc, giao lưu âm nhạc và hoạt động tập thể tại toa xe cộng đồng. Nhờ đó, hành trình bằng tàu hỏa không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm du lịch mà còn trở thành một phần của trải nghiệm.