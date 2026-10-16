Đường sắt đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỷ niệm 80 năm

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn. Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc Tập đoàn, được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng những thành tựu của ngành Đường sắt qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời nhấn mạnh ngành đang đứng trước vận hội lớn cùng trách nhiệm nặng nề trong xây dựng hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (Ảnh: VNR).

Theo Phó Thủ tướng, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, đường sắt được xác lập trở lại là kết cấu hạ tầng chiến lược quốc gia.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy, quản trị và năng lực tổ chức thực hiện. Chính phủ đánh giá cao chiến lược phát triển theo mô hình "3 nền tảng - 3 trụ cột - 5 chuyển dịch" và tư tưởng "Đường sắt đi trước - Mở đường phát triển" mà Tập đoàn xây dựng.

Để thực hiện sứ mệnh trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tập đoàn tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, ngành Đường sắt cần đổi mới tư duy và định vị chiến lược, chuyển từ phương thức vận tải đơn thuần thành trục hạ tầng chiến lược kiến tạo không gian phát triển quốc gia. Tập đoàn phải chuyển từ mô hình vận hành thụ động, phụ thuộc ngân sách sang chủ động đầu tư, tạo nguồn lực và dẫn dắt hệ sinh thái đường sắt.

Về an toàn và chất lượng dịch vụ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh an toàn chạy tàu phải là kỷ luật tối cao, chuyển trọng tâm từ xử lý sự cố sang dự báo, phòng ngừa rủi ro từ sớm. Ngành cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới dịch vụ "một tấm vé cho cả hành trình" đối với hành khách và vận chuyển "từ kho đến kho" đối với chủ hàng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (Ảnh: VNR).

Cùng với đó, công tác đào tạo nhân lực phải đi trước một bước, ưu tiên chuyển đổi và nâng cao trình độ cho lực lượng lao động hiện có. Phó Thủ tướng yêu cầu không để người lao động bị bỏ lại phía sau, đồng thời đặt mục tiêu chậm nhất 3 năm sau khi các tuyến mới đi vào khai thác, người Việt Nam phải làm chủ hoàn toàn khâu vận hành và bảo trì.

Đối với công nghiệp đường sắt, Tập đoàn cần liên kết doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, viện nghiên cứu và trường đại học trong nước để từng bước làm chủ công nghệ lõi, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Quan điểm được nhấn mạnh là "không mua dự án, mà mua năng lực".

Ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của ngành, ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, khẳng định lịch sử 145 năm của đường sắt gắn liền với những thăng trầm của đất nước và các thời khắc quan trọng của dân tộc.

Những năm gần đây, ngành Đường sắt từng bước đổi mới tư duy xây dựng chiến lược, định hướng phát triển và tổ chức hoạt động. Các sản phẩm vận tải hành khách mới góp phần tạo diện mạo mới cho ngành.

Theo ông Hoàng Gia Khánh, việc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, sáng tạo và ý chí vượt khó của cán bộ, đảng viên, người lao động, đồng thời là động lực để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước.