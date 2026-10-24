Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ triển khai loạt hạng mục từ ngày 30/10

Dọc tuyến đường Rừng Sác đoạn qua xã Cần Giờ và Bình Khánh, nhiều máy móc, thiết bị cơ giới đã được tập kết tại các vị trí chuẩn bị triển khai dự án. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed cho biết đã gửi thông báo tới UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan về kế hoạch triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ từ ngày 30/10.

Theo thông tin từ VinSpeed, các hạng mục triển khai gồm tuyến đường sắt với phần hầm, cầu cạn, ga Bến Thành, ga Cần Giờ, depot; trung tâm điều hành vận tải và hệ thống đường sắt, bao gồm cấp điện, thông tin, tín hiệu và thu soát vé.

Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp. Tuyến có điểm đầu tại công viên 23 Tháng 9, phường Bến Thành, TP.HCM và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ.

Tuyến đi qua 9 xã, phường gồm Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với tổng diện tích sử dụng đất hơn 328 ha.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt có đường đôi, khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h và chiều dài tuyến chính khoảng 54 km. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ đầu tư hai ga Bến Thành và Cần Giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu vực còn 13 phút.

Tại thông báo, VinSpeed cũng công bố danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ tham gia dự án. Trong đó, liên danh thi công xây dựng gồm CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC (đơn vị đứng đầu liên danh) và CTCP Vinhomes. Đơn vị giám sát thi công xây dựng là CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng (CONINCO).

Tuyến Bến Thành - Cần Giờ là một trong 7 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của TP.HCM, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030.

Khi đi vào vận hành, tuyến được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM và Cần Giờ, rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tạo thêm động lực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ tại khu vực.