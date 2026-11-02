Đường sắt Bắc - Nam sẽ kết nối với mạng lưới phía Bắc qua hướng nào?

Tại dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, tư vấn đề xuất phương án kết nối tuyến đường sắt Bắc - Nam khổ 1.000mm hiện hữu với mạng lưới đường sắt phía Bắc thông qua các tuyến vành đai, bảo đảm duy trì hoạt động vận tải khi di dời một số đoạn tuyến.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam kết nối với mạng quốc gia thông qua các tuyến vành đai (Ảnh: nguồn TEDI-CCTDI)

Theo đó, để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1A qua Hà Nội, tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu dự kiến được điều chỉnh, có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (sau khi tổ hợp ga Ngọc Hồi và tuyến vành đai phía Đông được đưa vào khai thác), điểm cuối tại ga Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Đoạn tuyến nghiên cứu quy hoạch dài khoảng 56km, đi qua Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.

Để không gián đoạn vận tải đường sắt khi di dời đoạn tuyến Ngọc Hồi - Phú Xuyên, dự thảo đề xuất cải dịch đoạn tuyến dài khoảng 26,5km, đi cùng hành lang đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tốc độ thiết kế 100km/h.

Đồng thời, xây dựng khoảng 3km đường sắt khổ 1.000mm kết nối ga Ngọc Hồi với tuyến Bắc Hồng - Văn Điển hiện hữu. Phương án này cho phép tàu khách, tàu hàng từ tuyến Bắc - Nam tiếp tục đi qua cầu Thăng Long đến các ga Đông Anh, Yên Viên, kết nối với đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hà Nội - Hải Phòng.

Với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới, dự thảo đề xuất xây dựng tuyến vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn, dài khoảng 31km, vượt sông Hồng qua cầu Mễ Sở, kết nối với tuyến đường sắt mới tại các ga Kim Sơn và Lạc Đạo.

Theo phương án quy hoạch, tuyến vành đai phía Đông sẽ góp phần kết nối đường sắt Bắc - Nam với mạng lưới đường sắt phía Bắc sông Hồng, duy trì tính liên thông của mạng lưới sau khi di dời đoạn tuyến qua Hà Nội.