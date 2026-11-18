Hội thi vẽ tranh “Em yêu trường em” nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11 và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Hướng đến Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11 và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Đường Sách TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giáo dục từ ngày 10–30.11.2026, góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động do Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM tổ chức, với nhiều nội dung kết hợp giữa trưng bày sách, triển lãm ảnh, hội thi kiến thức và biểu diễn nghệ thuật.

Đang diễn ra tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, trưng bày tủ sách “Sắc màu di sản” giới thiệu 8 tủ sách với các ấn phẩm về lịch sử, di sản vật thể, phi vật thể, danh nhân, phong tục, lễ hội, làng nghề và nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Trong khi đó, triển lãm ảnh “Di sản kể câu chuyện về Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh”, diễn ra từ ngày 12–30.11 tại Sân khấu A, giới thiệu 70 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, phản ánh nét đặc sắc về kiến trúc, không gian văn hóa, lễ hội và đời sống cộng đồng của Thành phố.

Các bạn nhỏ tham quan khu vực triển lãm ảnh “Di sản kể câu chuyện về Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh”

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, ngày 14.11 vừa qua, Hội thi tìm hiểu kiến thức về di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề “Theo trang sách tìm về miền Di sản” đã diễn ra theo hình thức rung chuông vàng, thu hút 6 đội sinh viên tham gia.

Nội dung tập trung vào kiến thức về di sản, di tích lịch sử – văn hóa, lịch sử địa phương, phong tục, lễ hội và nghệ thuật truyền thống, góp phần khuyến khích người trẻ chủ động tìm hiểu, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong những ngày tới, Đường Sách TP Thủ Đức tiếp tục tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi. Ngày 22.11, BTC sẽ công bố kết quả và trao 40 giải thưởng Hội thi vẽ tranh “Em yêu trường em”. Hội thi diễn ra ngày 1.11, thu hút gần 300 thí sinh từ 6–14 tuổi tham gia.

Tiếp đó, lúc 18 giờ ngày 28.11, chương trình Sân khấu Măng non với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt” sẽ mang đến các tiết mục ca múa về quê hương, đất nước, trình diễn áo dài, Việt phục handmade, võ cổ truyền và nghệ thuật thiếu nhi.

Với sự kết hợp giữa các hoạt động đọc sách, thưởng lãm nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa, chuỗi chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, phát huy di sản, đồng thời bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.