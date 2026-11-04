Đường Sách TP.HCM lấy ý kiến mẫu thiết kế cổng chào mới

Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM góp ý kiến về phương án thiết kế

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường Sách TP.HCM, sau gần 10 năm hoạt động, cổng chào hiện tại đã bộc lộ một số hạn chế về chất liệu và độ bền.

“Công trình được thiết kế khá đơn giản, chủ yếu phục vụ nhu cầu nhận diện, chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài cũng như sự phát triển ngày càng đa dạng của các không gian và hoạt động tại Đường Sách”, ông Lê Hoàng cho biết.

Trong quá trình hình thành Đường Sách TP.HCM, đơn vị từng nghiên cứu một số phương án thiết kế cổng chào mới nhưng chưa được thông qua. Vì vậy, cổng hiện tại vẫn được duy trì cho đến nay.

Trước yêu cầu hoàn thiện không gian văn hóa đọc, Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM tiếp tục triển khai việc nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế mới, trước mắt là cổng phía đường Công xã Paris, sau đó sẽ xem xét cổng phía đường Hai Bà Trưng.

Các phương án thiết kế cổng chào mới của Đường Sách

Ông Lê Hoàng cho biết, cổng chào lần này được định hướng là cổng chính thức của Đường Sách TP.HCM, có yêu cầu cao hơn về kiến trúc, tính nhận diện và độ bền. Đơn vị đã mời các nhóm thiết kế tham gia đề xuất phương án, có 3 phương án thiết kế được giới thiệu để các chuyên gia trao đổi, góp ý.

Tại buổi gặp gỡ, ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc trình bày các ý tưởng thiết kế, phân tích hiện trạng cổng chào và những yêu cầu đặt ra đối với công trình mới.

Theo đó, cổng chào cần có tính nhận diện rõ ràng, hài hòa với không gian kiến trúc khu vực, đặc biệt là cảnh quan xung quanh Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TP.HCM. Bên cạnh đó, thiết kế phải bảo đảm an toàn, ổn định, có khả năng sử dụng lâu dài và phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế.

Cổng chào hiện hữu (ảnh chụp ngày 4.11.2026)

Các phương án đều lấy cảm hứng từ hình ảnh quyển sách và những trang sách mở, gắn với đặc trưng của một không gian văn hóa đọc.

Thiết kế cũng hướng đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại, đồng thời tích hợp màn hình LED để giới thiệu các hoạt động, chương trình và gian hàng tại Đường Sách. Theo ý tưởng được trình bày, cổng chào còn có thể trở thành điểm dừng chân, chụp ảnh và truyền thông cho không gian văn hóa đọc…

Các phương án được nghiên cứu trên cơ sở tận dụng vị trí và kết cấu hiện trạng, đồng thời tính toán lại vật liệu, hình thức kiến trúc và các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm khả năng thi công, sử dụng lâu dài.

Tham dự buổi góp ý có TS Quách Thu Nguyệt, nguyên Phó Giám đốc Đường Sách TP.HCM, Chủ tịch Quỹ Hoa Sen; bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Cứ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam cùng một số chuyên gia, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, báo chí, xuất bản.

Không gian Đường Sách TP.HCM trưa ngày 4.11 khá đông khách tham quan, mua sách

Theo ông Lê Hoàng, trước đó, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến của lãnh đạo các đơn vị, bộ phận truyền thông và cửa hàng trưởng đang hoạt động tại Đường Sách, với khoảng 20 ý kiến góp ý. Việc tiếp tục tham khảo ý kiến chuyên gia nhằm có thêm góc nhìn về kiến trúc, mỹ thuật và sự phù hợp với không gian văn hóa đô thị.

TS Quách Thu Nguyệt, nguyên Phó Giám đốc Đường Sách TP.HCM, Chủ tịch Quỹ Hoa Sen cho rằng, Đường Sách TP.HCM sở hữu một không gian đặc biệt giữa trung tâm đô thị, vừa là không gian tri thức, học tập suốt đời, vừa là khoảng lặng để người dân thư giãn, đồng thời là địa điểm tham quan của du khách.

"Vì vậy, việc thiết kế cổng chào mới cần chú trọng giữ được tính mở, thông thoáng, không che khuất tầm nhìn và không làm nặng thêm không gian hiện hữu", TS Nguyệt nói.

Theo bà, các phương án cần ưu tiên hình thức kiến trúc nhẹ nhàng, hài hòa với cảnh quan xanh và kiến trúc cổ kính của khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM. Cổng chào không nên quá đồ sộ, hạn chế sử dụng các chi tiết bê tông, kim loại gây cảm giác nặng nề.

Thay vào đó, có thể nghiên cứu kết hợp cây xanh, giàn cây leo và bảng tên Đường Sách với thiết kế giản dị, phù hợp với đặc trưng không gian văn hóa đọc. Bà cũng lưu ý cần tính đến khả năng tiếp cận thuận tiện của người khuyết tật, người sử dụng xe lăn và khách tham quan.

“Điều quan trọng là cổng chào mới phải giữ được tinh thần của Đường Sách, đó là một không gian mở, xanh, yên tĩnh và thân thiện giữa lòng đô thị”, TS Nguyệt nhấn mạnh.

Các chuyên gia mong muốn việc thiết kế cổng chào mới vẫn thể hiện được không gian mở, xanh, yên tĩnh và thân thiện giữa lòng đô thị

Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM cho rằng, việc xây dựng cổng chào mới là cần thiết để tăng khả năng nhận diện Đường Sách TP.HCM.

Tuy nhiên, cổng cần có thiết kế thanh thoát, hiện đại, thông thoáng, bảo đảm lối đi rộng rãi và thuận tiện cho bạn đọc, khách tham quan.

Bà cũng lưu ý, việc hoàn thiện cổng chào cần được đặt trong tổng thể không gian Đường Sách, trong đó cần quan tâm đến cách bố trí, thiết kế các ki-ốt, bảng hiệu và màu sắc các gian hàng hai bên, tránh tình trạng chắp vá, thiếu đồng bộ, khiến không gian vốn đã có chiều ngang hạn chế càng trở nên chật hẹp.

Theo bà Thế Thanh, giá trị của Đường Sách nằm ở không gian văn hóa đọc xanh, mở và thân thiện đã được gìn giữ suốt nhiều năm, do đó việc thay đổi cần hướng đến nhận diện mới nhưng không làm ảnh hưởng đến những giá trị vốn có.

Các ý kiến tại buổi góp ý sẽ được Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM tiếp tục tổng hợp, đồng thời lấy thêm ý kiến bạn đọc, khách tham quan và giới trẻ thông qua hình thức bình chọn các phương án thiết kế. Dự kiến đầu tháng 12.2026, đơn vị sẽ hoàn thiện phương án để trình Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các cơ quan chức năng.