Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và khuyến đọc với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật “Sài Gòn – Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc”

Hướng đến kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Đường Sách TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Sài Gòn (TP.HCM), các đơn vị xuất bản, tổ chức văn hóa, giáo dục và các đối tác tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và khuyến đọc với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”, diễn ra từ ngày 18.11 đến 6.12.

Sáng 18.11, tại Đường Sách TP.HCM, chuỗi hoạt động chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật “Sài Gòn – Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc”, kết hợp âm nhạc truyền thống và biểu diễn đương đại, mở đầu cho các hoạt động kết nối di sản, sách và trải nghiệm văn hóa tại không gian Đường Sách.

Bà Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn (TP.HCM) phát biểu khai mạc chuỗi hoạt động

Phát biểu khai mạc, bà Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn (TP.HCM) nhấn mạnh, di sản văn hóa không chỉ là những công trình kiến trúc, di tích lịch sử hay dấu ấn quá khứ, mà còn là ký ức, bản sắc và tâm hồn của một vùng đất, được các thế hệ gìn giữ và trao truyền.

Theo bà Ngô Hải Yến, phường Sài Gòn hiện có 17 di tích được xếp hạng, gồm 6 di tích cấp quốc gia và 11 di tích cấp thành phố, cùng nhiều công trình kiến trúc, không gian văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn – TP.HCM. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn lực quan trọng trong xây dựng địa phương hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Chuỗi hoạt động lần này hướng đến đưa di sản đến gần hơn với công chúng, kết nối những giá trị truyền thống với đời sống đương đại.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

Trong đó, triển lãm ảnh “Sài Gòn – Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa” diễn ra từ ngày 18–29.11, giới thiệu hình ảnh, tư liệu về các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, tín ngưỡng và địa điểm văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường.

Việc ứng dụng mã QR tại triển lãm giúp người dân, du khách thuận tiện tìm hiểu thông tin, câu chuyện lịch sử gắn với từng di sản, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, quảng bá và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.

Bên cạnh triển lãm ảnh, hoạt động trưng bày sách “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” diễn ra từ ngày 18–26.11 tại các gian hàng Đường Sách, giới thiệu các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, di sản, đất nước và con người Việt Nam.

Qua những trang sách, bạn đọc có thêm cơ hội tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc và những nét đặc sắc của vùng đất Sài Gòn – TP.HCM.

Ngày 18.11, chương trình Pop-up Culture Hub – Trạm Chất Việt cũng được tổ chức tại Sân khấu C với các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và trò chơi kết nối, trong đó có hoạt động “Mật mã Di sản”, hướng đến cách tiếp cận văn hóa thông qua tương tác và trải nghiệm thực tế.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình “Thanh Xuân Hoa Lửa” diễn ra ngày 19.11, giới thiệu những câu chuyện về phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ thông qua hình ảnh, tư liệu và hiện vật.

Chương trình có hoạt động giao lưu với chủ đề “Từ kỷ vật đến câu chuyện thanh xuân”, dự kiến có sự tham gia của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tham gia tư vấn nội dung, góp phần tái hiện những ký ức lịch sử và câu chuyện về một thế hệ phụ nữ đã trải qua chiến tranh.

Ngày 21.11, chương trình “Về với di sản văn hóa dân tộc” mang đến nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống, trong đó có trưng bày 6 bộ áo dài lấy cảm hứng từ các loại hình nghệ thuật dân gian như Quan họ, Ví – Giặm và Đờn ca tài tử.

Các sản phẩm nghệ thuật, thủ công do người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam thực hiện cũng được giới thiệu, cùng những hoạt động trải nghiệm như làm đồ thủ công từ lá dừa, tô heo đất và biểu diễn nghệ thuật.

Các hoạt động dành cho học sinh được tổ chức xuyên suốt chuỗi chương trình với nội dung “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”, gồm giao lưu với tác giả, nhà giáo dục, kể chuyện, giới thiệu sách, workshop, trò chơi dân gian và các hoạt động tìm hiểu văn hóa. Qua đó, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận lịch sử, văn hóa bằng những hình thức gần gũi, sinh động.

Ngày 22.11, chương trình “Mừng sinh nhật cùng Sách” dành cho thiếu nhi tiếp tục mang đến các hoạt động đọc sách, giao lưu và trải nghiệm tại Đường Sách.

Từ ngày 27–29.11, Lễ hội Đêm Sách và Văn hóa diễn ra từ 17h–22h với chủ đề “Cây tre trăm đốt”, đánh dấu một năm hoạt động của chương trình. Với sự tham gia của khoảng 100 đối tác, tổ chức và cá nhân trong năm đầu tiên, lễ hội tiếp tục tạo không gian kết nối sách, nghệ thuật và các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Tại đây, công chúng có thể tham gia các hoạt động đọc sách, kể chuyện dành cho thiếu nhi, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, giới thiệu sản phẩm sáng tạo văn hóa và trải nghiệm các nghề thủ công như thư pháp, tò he, đan lá dừa cùng nhiều workshop.

Ngoài ra, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen sẽ biểu diễn các chương trình nghệ thuật vào ngày 30.11 và các ngày 4, 5, 6.12, lúc 19h, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách.

Đại biểu tham quan khu vực triển lãm

Với nhiều hoạt động kết nối sách, di sản, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng, chuỗi chương trình tại Đường Sách TP.HCM góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, khuyến khích văn hóa đọc, đồng thời lan tỏa tình yêu và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.