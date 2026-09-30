Đường rộng từ lòng dân, cơ hội mới cho Thượng Cốc

Lãnh đạo xã Thượng Cốc kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.

Nghị quyết từ những việc cụ thể

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Thượng Cốc xác định xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những nội dung cần ưu tiên. Đồng chí Bùi Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Toàn xã hiện có khoảng 163km đường giao thông nội xã, trong đó khoảng 60km được bê tông, cứng hóa, còn lại đã xuống cấp. Nhu cầu đầu tư lớn, trong khi nguồn lực địa phương hạn chế. Cùng với tìm nguồn vốn, địa phương xác định “lấy sức dân để lo cho dân”.

Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề tập trung vào nhu cầu của Nhân dân như: Làm đường điện thắp sáng làng quê; giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường gắn với vận động Nhân dân hiến đất; trồng cây xanh, hoa và cây cảnh.

Đến nay, 7 đoạn đường đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng và 168 bóng điện trên các tuyến đường trục xã, liên thôn và ngõ xóm do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với các thôn lắp đặt. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cán bộ khu dân cư vận động Nhân dân tự nguyện hiến hơn 6.000m2 đất để mở rộng đường giao thông.

Trong quá trình triển khai, địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư công làm đường ở những nơi người dân đồng thuận hiến đất. Người dân vừa tham gia xây dựng, vừa trực tiếp thụ hưởng thành quả. Đường rộng hơn, việc đi lại, vận chuyển nông sản, kết nối giữa các khu dân cư và tiếp cận dịch vụ thiết yếu thuận lợi hơn. Chủ trương đi đúng nhu cầu cuộc sống đã tạo thêm nguồn lực ngay từ trong dân.

Mở đường lên ruộng bậc thang

Hướng đi đang được xã Thượng Cốc chú trọng là khai thác cảnh quan ruộng bậc thang gắn với phát triển du lịch. Theo đó, tỉnh đã phân bổ nguồn vốn 35 tỷ đồng đầu tư một tuyến đường lên khu vực ruộng bậc thang.

Khi tuyến đường được triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư quan tâm đến Thượng Cốc. Hiện nay, tập đoàn Sun Group cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh xem xét quy hoạch khu vực ruộng bậc thang trên đồi của xã để nghiên cứu đầu tư.

Đồng chí Bùi Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết thêm: "UBND xã đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi xã Thượng Cốc năm 2026, góp phần giới thiệu cảnh quan, văn hóa bản địa, từng bước hình thành thêm sản phẩm du lịch.

Từ những tuyến đường làng được mở rộng, người dân tự nguyện hiến đất làm đường lên vùng ruộng bậc thang, giao thông đang trở thành mắt xích quan trọng trong định hướng phát triển của Thượng Cốc. Hạ tầng kết nối tốt sẽ tạo thuận lợi cho vùng sản xuất tiếp cận thị trường, phát huy giá trị du lịch và thu hút thêm nguồn lực đầu tư được xã Thượng Cốc kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển.

Lấy đời sống người dân làm đích đến

Mở đường, phát triển sản xuất hay khai thác tiềm năng du lịch cuối cùng đều hướng tới nâng cao đời sống người dân. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, Thượng Cốc tiếp tục quan tâm đến gia đình còn khó khăn.

Lãnh đạo xã Thượng Cốc và Hội CTĐ tỉnh trao quà cho người cao tuổi của xã.

Sau sáp nhập, toàn xã có 277 hộ nghèo và 389 hộ cận nghèo. Từ nay đến cuối năm, tỉnh dự kiến hỗ trợ 60 hộ có khó khăn về nhà ở, (58 hộ sửa chữa và 2 hộ làm nhà mới), với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Theo đồng chí Bùi Văn Chinh, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo và xã đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Bức tranh kinh tế 9 tháng qua ghi nhận một số tín hiệu tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 10.319 triệu đồng, bằng 388% dự toán giao. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 71,5%, bằng 102% kế hoạch tỉnh giao quý III. Địa phương phối hợp hỗ trợ thành lập mới 3 doanh nghiệp, hướng dẫn 3 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp; khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử tại 32 doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP.

Nhìn từ những nghị quyết chuyên đề đã triển khai, cách làm của Thượng Cốc bắt đầu từ những vấn đề cụ thể của đời sống: Một tuyến đường được mở rộng từ phần đất người dân tự nguyện hiến; những bóng điện sáng thêm trên đường làng; con đường lên vùng ruộng bậc thang hay mái nhà được hỗ trợ sửa chữa. Điểm chung là hướng nguồn lực phát triển về phía người dân, để người dân trực tiếp thụ hưởng và mở ra những cơ hội phát triển mới ngay trên chính quê hương mình.